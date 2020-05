El Gobierno acepta negociar con las comunidades la unidad territorial de la desescalada

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Elisa Álvarez

Santiago 02/05/2020 22:20 h

Aunque la última palabra la tiene el Gobierno central, el Ejecutivo de Sánchez se aviene a negociar con las distintas autonomías no solo el cambio de fase sino la unidad territorial que se tendrá en cuenta en la siguiente etapa de la desescalada, tal y como han pedido algunas comunidades, entre ellas la gallega.

Serán las propias comunidades autónomas las encargadas de solicitar el cambio a la fase siguiente del desconfinamiento, una petición tras la cual el Gobierno mantendrá una reunión bilateral con las autoridades autonómicas para ver si se cumplen los criterios exigidos, fundamentalmente de carácter epidemiológico. De hecho, estos criterios son los que han permitido que tres islas del archipiélago canario y una del balear puedan entrar directamente en la fase 1 a partir del lunes, sin pasar por la 0. En las órdenes que se publican este domingo se incluye esta de cogobernanza, en la que se regulan estos encuentros bilaterales, al menos uno por fase, que tendrán que pedir los gobiernos autonómicos con antelación y con los datos epidemiológicos que permitan demostrar que se puede cambiar de fase.

En caso de no cumplirse podrá no pasarse a la siguiente fase o incluso es posible retroceder si hay rebrotes de la pandemia. En esa reunión se podrá pedir también que se modifique la unidad territorial, es decir, que se use otra organización menor o diferente a la provincia o la isla como referencia, cuya decisión final correrá a cargo del Ejecutivo central, quien ha mostrado su voluntad de diálogo en ese punto. Eso sí, esas unidades territoriales deberán cumplir ciertos requisitos, como la estanqueidad. En el caso de Galicia, por ejemplo, Feijoo ha insistido en varias ocasiones en que la unidad territorial a tener en cuenta sea el área sanitaria y no la provincia.

Pero es una petición que no solo ha hecho Galicia, sino que Cataluña, Valencia, País Vasco, Castilla y León, Aragón y Castilla y La Mancha también creen mejor que el proceso de desconfinamiento se haga por áreas o departamentos sanitarios, que se corresponden más fielmente con la realidad del sistema de salud de cada autonomía y también con las áreas de influencia reales, a diferencia de la división provincial. En el caso de Cataluña, se plantean unidades estancas como puede ser el Vall d`Aran.