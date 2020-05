La Xunta pide medidas laborales específicas para el turismo

0

La Voz de Galicia Juan Capeáns

Santiago 02/05/2020 20:49 h

La Xunta ha situado al sector turístico como el pilar estratégico de la recuperación económica. «Se o turismo falla, Galicia falla», resumió el presidente Feijoo, que este sábado se sumó a una videoconferencia en la que participaron medio millar de profesionales que querían conocer de primera mano las medidas que el Gobierno gallego ha diseñado para reactivar el sector.

Feijoo dejó que fueran los conselleiros de Turismo y Economía, Román Rodríguez y Francisco Conde, los que desgranasen los compromisos del Gobierno gallego para ayudar en la remontada económica, y reservó su intervención para reclamar responsabilidades en dos direcciones: por un lado, exigió al Gobierno central que impulse una «peza separada» del turismo, esto es, que el sector más poderoso y visible de España tenga unas medidas económicas específicas que atiendan a la excepcionalidad del momento. Por ello, reclamó un «paquete laboral» que incluya expedientes de regulación de empleo por causas económicas, de forma que las empresas puedan retomar la actividad de forma escalonada sin tener que soportar unas peligrosas cargas en momentos en los que las cajas van a estar mermadas. «Ninguén pode abrir o seu negocio negocios para ir á bancarrota ou para acabar nun concurso de acredores», valoró Feijoo haciéndose eco de las quejas de muchos hosteleros que ven con recelo los efectos de la desescalada y sus restricciones.

Pero también puso deberes y cargó las conciencias del sector, que es el «escaparate» de Galicia y que será el termómetro para que el resto del mundo valore si la comunidad gallega ha superado con eficacia y a todos los niveles el reto de la pandemia. «Se non hai seguridade sanitaria non haberá recuperación económica», y alertó de que un rebrote en cualquier establecimiento no iría contra los intereses exclusivos de ese lugar en concreto, sino que afectaría a toda la comunidad con efectos más allá de la presente temporada.

Esa responsabilidad que exige el jefe del Ejecutivo viene acompañada de medidas autonómicas concretas que avanzó Feijoo y que desgranaron los conselleiros. Así, el departamento dirigido por Román Rodríguez va a reorganizar de arriba a abajo su presupuesto para dedicar 27 millones a la reactivación de sus negociados, con 11 millones específicos para el turismo y cinco más para reinventar el Xacobeo 2021. Con esta partida se impulsará, por ejemplo, un sello de calidad único que dé garantías de higiénicas y sanitarias a los visitantes, con el compromiso empresarial de cumplir los requisitos que se exijan. Esa será el eje del concepto «Galicia, destino seguro», que se va a potenciar a través de campañas promocionales que esta vez pondrán el foco en el turismo interior. Queda en Galicia es una de las campañas que ayudarán a dinamizar el conocimiento de la comunidad para todos los gallegos, ante la posibilidad de que los desplazamientos largos y la llegada de viajeros internacionales siga comprometida este verano.

Bono solidario para sanitarios

Entre las iniciativas más novedosas está el Bono solidario, dirigido a los profesionales sanitarios y de los servicios sociales que con la ayuda del sector y los incentivos de la Administración tendrán tarifas especiales para alojarse en hoteles y acudir a restaurantes. Además, el departamento de Economía liderará una potente acción de asesoramiento para que cada empresario pueda identificar medidas personalizadas para sacar adelante su negocio.

Salvar una temporada con sombras

De las incertezas genéricas a las dudas concretas ante un futuro muy borroso. El sector turístico admite que los últimos anuncios a nivel estatal y autonómico abren «una puerta» para salvar la temporada, pero todavía ven «sombras» y enormes interrogantes. El presidente del Clúster de Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal, intervino en el encuentro telemático y reconoció que las medidas de la Xunta han sido consensuadas con los profesionales, y puso en valor que se quiera activar la maquinaria desde ya, en la medida en que lo permitan los tramos de desescalada. Pardal trasladó algunas de las demandas empresariales, como garantizar que haya liquidez, que es una de las claves de la viabilidad; pero también que pidió se flexibilicen los expedientes de regulación de empleo «y la necesidad de contar con protocolos claros, concisos y consensuados con el sector, además de la puesta en marcha de campañas de promoción y de recuperación de la confianza del viajero y de programas de formación para el sector», enumeró.

A la demanda de liquidez respondió el conselleiro Francisco Conde, que expuso las líneas de trabajo que está lanzando el Igape, que ya ha atendido a medio millar de empresas interesadas en los fondos públicos que se han puesto a disposición. Por su parte, Román Rodríguez explicó que la dinamización del empleo y la formación ha pasado a ser el objetivo número uno de la reordenación económica de sus presupuestos, y garantizó colaboración para adaptarse a la oferta de proximidad con nuevos productos pero «sen ocorrencias», basándose en estudios fiables sobre el dinamismo del turismo.