Decenas de madrileños acuden a correr a las zonas verdes de la ciudad y son expulsados por la Policía Municipal

02/05/2020 16:05 h

Decenas de personas expulsadas por la Policía Municipal de Madrid a primera hora de este sábado de las zonas verdes de la capital. Así ha comenzado la primera jornada en la que los adultos podían salir a la calle a practicar deporte o a pasear. La imprudencia se produce en esta ocasión porque, zonas como Madrid Río o la Casa del Campo, está prohibido acceder por orden del Ayuntamiento.

A mí nadie me avisó que hoy había una romería en Madrid Río pic.twitter.com/6LEzNORiwG — Bego Gléz -Gallego (@BegoGlez98) May 2, 2020

Los agentes tuvieron que hacer uso de la megafonía para desalojar de los parques a estos ciudadanos que no llegaron a ser multados, según indican fuentes policiales. «Los ciudadanos no guardaban ni la mínima distancia pero no podíamos hacer otra cosa que avisar por el altavoz que se separasen», relató uno de los efectivos. «Ha sido un caos, han roto los precintos y los ciudadanos se han metido por Madrid Río y la Casa de Campo sin atender las instrucciones», añadía otro policía.

La policía pide en Madrid Río que se mantenga la distancia social. Cientos y cientos de ciudadanos haciendo ejercicio ahora mismo.

Muchos pasan rozando a otros.

pic.twitter.com/zKJqs4QY8p — Prodigi0 2.0 (@Prodigi0_1) May 2, 2020

En las redes sociales varios usuarios subieron imágenes y vídeos de cómo se encontraba el acceso a Madrid Río. En algunas zonas policías de la Local y la Nacional han colocado los vehículos para echar a los corredores o paseantes del parque, lo que ha generado que se formasen aglomeraciones en las aceras. «La gente no ha respetado la distancia social. Esto es un verdadero disparate y no se entiende que los ciudadanos no puedan utilizar los parques para hacer deporte», lamentó un residente del barrio. «Aceras.. parque de #MadridRio . Esto es lo que quieren?? #123VuelvoACorrer En el Madrid de @AlmeidaPP_ y ‘evitar aglomeraciones'», protestaba sobre la decisión de que no se pueda correr en estas zonas verdes una usuaria en su cuenta de Twitter.

Fuentes policiales sostienen la orden del alcalde de Madrid contradice el real decreto que permite hacer ejercicio en estos espacios al aire libre desde este sábado. Tras expulsar a estas personas, los agentes volvieron a precintar estas zonas verdes mientras que otros parques como El Retiro siguen cerrados.