El Concello de Ourense no baraja acotar espacios salvo que haya aglomeraciones

La Voz de Galicia p. varela

Ourense 01/05/2020 19:08 h

María del Mar Dibuja, concejala de Seguridad Ciudadana por Democracia Ourensana (DO) en el Concello de Ourense, mostraba este jueves su confianza en que los vecinos de la ciudad respeten las restricciones horarias marcadas por el gobierno central. En este sentido, Dibuja opina que «la explicación de este proceso podría haber sido mejorable, porque tras varios días de indicaciones han quedado en el aire muchas interpretaciones personales de las normas, que para algunos puede que no queden claras».

En Ourense, salvo que se produzcan aglomeraciones en zonas específicas, no se baraja marcar limitaciones zonales dentro de la ciudad. Sin embargo, Dibuja advierte sobre la importancia de respetar el límite de un kilómetro de distancia desde el domicilio particular. «Confiamos en que la gente mantenga sus salidas de casa dentro de ese espacio. Es decir, que si vives en San Francisco no deberías estar caminando por la orilla del río», ilustra.

En lo referente a las distintas horas marcadas para las salidas de niños y mayores, Dibuja confirma que solo se mantendrán cerrados los parques infantiles y columpios. «A la hora de andar por la ciudad no habrá limitaciones, pero siempre que se dé dentro de ese margen de un kilómetro desde la casa de cada uno. Y con la práctica de deporte individual habrá que ver cómo se da o si se acuerda cortar algún tramo en caso de que haya multitudes, pero todo va a depender de cómo se dé este sábado», concreta.

Además, Dibuja instó a respetar las normas horarias asignadas a ancianos y también a los pequeños de la casa. «Esto va por horas y todos debemos respetarlas. Cada cual tiene sus pautas dentro de las franjas marcadas por el Gobierno y entendiendo por qué cada cual tiene la suya», concreta.