Técnicos de ambulancias piden que se tome en serio al colectivo

La Voz de Galicia Cristina Barral

Pontevedra / La Voz 01/05/2020 11:44 h

La junta directiva de la Asociación Galega de Técnicos en Emerxencias Sanitarias (Asgate) exige que de forma inmediata se hagan los test de coronavirus a todos los trabajadores y que los responsables sanitarios de la comunidad se tomen en serio a este colectivo, «xa que, como case sempre, somos os grandes olvidados da Administración». A pesar de que el Sergas, a través del 061, trasladó el 22 de abril a la patronal del sector de ambulancias que se va realizar la prueba a todos los trabajadores, desde Asgate insisten en que no saben nada. «Queremos denunciar, unha vez máis, e xa van unhas cantas, que imos entrar na oitava semana de traslados de pacientes con posible covid-19 ou de positivos confirmados de covid-19, e seguimos á espera da realización dos test pertinentes a todos os técnicos de emerxencias sanitarias que estamos a desenvolver estes traslados», expone su vicepresidente, Jose Iglesias.

Sostienen en la asociación que el Sergas se está tomando su situación «con demasiada relaxación». «Só se fixeron probas aos TES que, inexplicablemente, estiveron traballando con material que non cumpría a normativa de protección —señalan desde Asgate—. Dicimos inexplicablemente porque nas alturas en que estamos de situación do coronavirus parécenos vergonzoso e case delictivo que os profesionais estean a desenvolver a súa actividade con material que non se comproba previamente».

La asociación asegura que ya van dos veces que pasa. «Despois de días traballando con ese material vén unha circular dicindo que é material defectuoso, concretamente dous modelos de mascarillas», apunta Jose Iglesias.