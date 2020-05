Malú confirma que el bebé que espera es una niña

0

La Voz de Galicia Martín Bastos

01/05/2020 10:30 h

La cantante Malú concedió ayer jueves una esperada entrevista en El Hormiguero. Tras meses de silencio, en los que apenas ha intereactuado con sus fans a través de las redes sociales (únicamente desmintió a principios de abril una información sobre su parto en casa), la artista ha salido de su retiro para promocionar la canción que ha compuesto durante el confinamiento dedicada al bebé que espera junto al exlíder de Ciudadanos Albert Rivera, que según ella misma confirmó es una niña. «¡Es una niña!», desveló, aunque aseguró que aún no han decidido el nombre. «La verdad es que, cuando ya sabía que estaba embarazada, hay un momento en que eso de 'niño o niña' se te borra de la mente, lo único que quieres es que venga bien, que no pase nada. Pero, cuando ya me dijeron que era una niña, me hizo muchísima ilusión», explicó.

«Hemos decidido que ese tipo de conversaciones las vamos a tener más adelante. Tenemos nombres que nos gustan, pero estamos esperando a ver que nazca y de qué tiene la cara», añadió, asegurando además que la pareja tiene «una pequeña listita» con posibles nombres. También reveló que no habían tenido demasiados problemas a la hora de elaborarla: «Ha sido fácil. Hay que reconocer que nos entendemos bastante bien. Yo creo que la discusión va a venir cuando llegue el momento, cuando veamos esa carita», explicaba.

Nuria Roca, que semanalmante colabora junto a su marido Juan del Val en el programa de Pablo Motos le dijo que no había engordado mucho (en la imagen de la videollamada solo se le veía la cara). «He engordado bastante. Ya estoy un poco como Fiona de Sherk, con la nariz muy ancha y la boca muy gorda», bromeó la cantante. Sobre cómo estaba llevando el embarazo, Malú confesó que estaba teniendo mucho insomnio, pero no se lo atribuyó directamente todo a su estado y que en general estaba siendo «fácil y cómodo». «Sentir a mi bebé dentro es lo más bonito del mundo», confesaba emocionada. «Ahora estoy notando su culo», añadía.

Eso sí, Malú aseguró que faltaba «poquito para verle la cara» a su hija, pero sin desvelar exactamente cuando está previsto que salga de cuentas. Sobre la actual situación que se está viviendo confesó que está «tranquila». «Confío muchísimo en nuestra sanidad, confío en nuestros sanitarios. Desde el primero momento, mi médico me ha tranquilizado. La idea de meterme en un hospital da un poco de miedo. Pero me da más miedo pillar el coronavirus yo aquí, que pillarlo luego en el hospital. Pero todavía queda un poquito. A lo mejor, con un poquito de suerte, nos saltamos un poco esta pandemia», aseguró, dando a entender que su parto no sería inminente.

Malú aprovechó para presentar su nueva canción, Tejiendo Alas, dedicada a su hija. «Tejiendo Alas es un cachito de alma. Es desde ese lugar en que tú necesitas contarle a tu niña todo lo que sientes con ella adentro y cómo ya le estás tejiendo sus alitas. Me acuerdo que, según iba escribiendo, lloraba porque para mí era importante decirle 'estoy aquí', 'siempre voy a estar aquí', 'voy a estar aquí cuando esas alas te fallen'. Yo voy a estar para protegerla», explicó.

Mientras que otras famosas han colgado durante su embarazo imágenes suyas en las redes sociales luciendo embarazo, de Malú no hay ninguna. Aunque durante todos estos meses ha mantenido su actividad en las redes sociales, en ninguna se la ha podido ver de cuerpo entero. Sus publicaciones se han centrado en acciones solidarias y en promocionar su nueva canción.

Así confirmaron su embarazo

«Ahora sí... Me emociona muchísimo poder compartir con vosotros este maravilloso regalo que nos ha hecho la vida: ¡Vamos a ser papás! Nos gustaría vivir este deseado embarazo con la mayor tranquilidad para poderlo disfrutar como merece. Una vez más, gana el amor», confirmaban el pasado mes de diciembre Malú y Albert Rivera a través de las redes sociales.

En la imagen se veían las manos de los dos entrelazadas sujetando un chupete blanco. Unas semanas, solo unos días después de que Rivera anunciase que dejaba la política, la pareja era captada por una cámara en un bar de carretera desayunando. Los más avispados se fijaron en que Malú tomaba únicamente pan con tomate, sin jamón y algunos vieron ya en aquel momento una clara confirmación de que la artista estaba embarazada, ya que en ese estado no es recomendable tomar embutidos debido al riesgo de contraer toxoplasmosis, una enfermedad que no es grave en adultos, pero que sí puede ocasionar graves complicaciones en el feto durante la gestación.

El pasado mes de diciembre se confirmaban así los incesantes rumores que no dejaban de señalar que la cantante estaba embarazada de su primer hijo. En una frase de Albert Rivera a principios de noviembre durante el debate antes de las elecciones parecía poder intuirse lo que ahora se ha confirmado. «Dicen que los españoles no podemos, pero yo creo que sí que se puede. Es lo que me enseñaron mis padres y es lo que le quiero enseñar a mis hijos», decía el candidato a la presidencia del Gobierno, tranquilo, hablando en plural y mirando a cámara. No parecía una equivocación. Y no lo ha sido finalmente.

Por esas mismas fechas, unas fotografías de Malú dispararon todas las alarmas. Una imagen compartida por sus fans dio rienda suelta a las sospechas. La instantánea simplemente mostraba a la pareja de Rivera con una prenda holgada, una camiseta amplia. Fue difundida por un club de fans de la intérprete, seguramente sin llegar a pensar que se convertiría en viral.

Malú y Rivera conviven juntos en el millonario chalé de la cantante. Los rumores de su relación saltaban en el mes de junio, cuando la revista Semana adelantaba que el entonces líder de Ciudadanos y la artista eran más que amigos. Meses antes el político había roto con su pareja durante varios años, Beatriz Tajuelo. Malú llevaba un tiempo sin pareja, después de que se acabase su relación con Gonzalo Miró. La relacionaron con Pablo López, pero hay quien asegura que fue él quién le presentó a Rivera.

La única vez que se las ha visto juntos, oficialmente, fue en el mes de julio. A la salida del hospital en el que Rivera había estado ingresado por una gastroenteritis aguda. Su esperado posado, en la Celebración del Día de la Hispanidad, tampoco tuvo lugar. Albert Rivera estuvo acompañado de una compañera de partido, Patricia Reyes, diputada en el Congreso por Ciudadanos.