Los hospitales gallegos instalan los 180 equipos donados por Abanca al Sergas

02/05/2020 05:00 h

El Sergas está instalando 180 equipos sanitarios adquiridos por Abanca en una operación destinada a reforzar la capacidad de los hospitales públicos gallegos frente al covid-19. Este material clínico comprado por la entidad financiera incluye 39 unidades individuales de cuidados intensivos (ventiladores SV), 90 monitores PM10, 22 monitores PM12, 20 desfibriladores D3 y nueve ecógrafos TE7. Durante las próximas semanas se instalarán otros 334 equipos en los centros hospitalarios del Sergas. En total, Abanca ha adquirido 594 dispositivos.

Esta tecnología de soporte vital se ha distribuido en función de las necesidades actuales del Sergas en las áreas sanitarias de A Coruña y Cee; Santiago y Barbanza; Vigo, Pontevedra y O Salnés; Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos; Ferrol y Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras.

La partida inicial, en la que la entidad financiera realizó un desembolso de cuatro millones de euros, incluía 150 unidades de cuidados intensivos. Las nuevas condiciones del mercado sanitario permiten ampliar ahora el material adquirido por Abanca para el Sergas. De esta forma, se han sumado 364 dispositivos al lote inicial, entre los que se incluyen monitores multiparamétricos, monitores de constantes vitales, desfibriladores y ecógrafos de alta prestación, que permiten dotar a las unidades de cuidados intensivos de los hospitales públicos gallegos de todo el material necesario para la atención a los pacientes en medio de las circunstancias adversas generadas por la pandemia.

Futuras necesidades

Estos ventiladores de soporte vital con carro son fundamentales en el tratamiento de enfermedades especialmente agresivas sobre el aparato respiratorio, como es el caso del coronavirus. Los equipos adquiridos por Abanca pasan así a formar parte de los recursos de la sanidad pública gallega para responder a las necesidades de los pacientes durante esta crisis sanitaria y en caso de que haya rebrotes del virus en los próximos meses. Todo el material estará en Galicia antes de finalizar este mes.

Esta donación forma parte del plan diseñado por la entidad financiera para mitigar los efectos sanitarios, sociales y económicos de la pandemia. Entre otras medidas, el banco movilizó 7.900 millones de euros en líneas de liquidez para el tejido empresarial y productivo, e impulsó una moratoria financiera en préstamos hipotecarios y personales para los clientes perjudicados por los efectos del virus.

El corredor aéreo de Iberia ha traído ya 46 millones de unidades de protección

El corredor aéreo sanitario organizado por el grupo Oesía, Fenin e Iberia ha conseguido traer a España en un mes más de 46 millones de equipos de protección, como mascarillas, guantes y gafas, además de termómetros o componentes para respiradores.

Las tres firmas que participan en el proyecto aseguran que mantendrán las operaciones hasta que la escasez de material sanitario se mitigue.

Las últimas operaciones del corredor aéreo sanitario han ido orientadas a colaborar especialmente con la asistencia en los focos de Madrid y Barcelona, las dos zonas donde persiste un mayor avance del coronavirus.

A Madrid se ha destinado la segunda donación procedente de micromecenazgo impulsado por exalumnos de la escuela de negocios Insead, que ha logrado 400 aportaciones.

Campaña de recaudación

Los responsables del corredor aéreo sanitario mantienen ahora operativa la tercera fase de recaudación de su campaña Gofund Me, con el objetivo de seguir ayudando al personal sanitario. El dinero se invertirá en la adquisición de mascarillas destinadas directamente a un hospital concreto, atendiendo así las necesidades más acuciantes.

El corredor aéreo sanitario, según recoge Europa Press, también está abierto a atender solicitudes de importación de materiales por parte de las Administraciones públicas y de las empresas que lo requieran.

Se trata de una iniciativa de Oesía, Iberia y la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), que ante el avance de la pandemia y las necesidades de equipos de protección y de material para los hospitales, decidieron abrir un corredor aéreo sanitario con China. El corredor se coordina ahora desde un centro logístico que empezó a operar este lunes para facilitar la llegada a España de productos sanitarios, entre los que se incluyen respiradores, mascarillas, guantes y pantallas protectoras.

Con esta iniciativa, las empresas quieren descongestionar y aumentar el aprovisionamiento de los productos necesarios para prevenir el contagio de coronavirus, realizar más diagnósticos de la enfermedad y tratar a pacientes.

En el proyecto están colaborando los ministerios de Sanidad, Asuntos Exteriores, Hacienda e Industria.

Queen dedica «You are the Champions» a quienes luchan contra el virus

Brian May y Roger Taylor, veteranos miembros de Queen, y el cantante Adam Lambert presentaron este jueves el tema You are the Champions, una versión de su clásico We are the Champions, y cuyos beneficios irán a parar a la lucha contra la crisis global del coronavirus.

Grabada de forma remota desde las casas de estos tres músicos en Londres y Los Ángeles, está dedicada a los trabajadores de la sanidad.

«Al igual que nuestros padres, abuelos y bisabuelos lucharon por nosotros en ambas guerras mundiales, estos valientes guerreros en primera línea son nuestros nuevos campeones», dijo Brian May.