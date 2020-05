Los bares y cafeterías de Vilanova tendrán más espacio para las terrazas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia B.C.

Vilanova 01/05/2020 14:40 h

El Concello de Vilanova ampliará el espacio habilitado para las terrazas de bares y cafeterías con el fin de favorecer la actividad económica del sector. El alcalde, Gonzalo Durán, anuncia esta medida después de haberse reunido con un representante de la asociación de hostelería de la localidad con el fin de abordar la situación a la que se enfrenta el sector a partir del 11 de mayo con la desescalada del covid-19.

Durán reconoce que autoridades y empresarios están «totalmente desorientados» ante la nueva la situación, lo cual provoca que no todos los hosteleros vayan a abrir sus puertas la semana próxima. En todo caso, el Concello va a poner de su parte y ha encontrado la fórmula para que los bares y cafeterías dispongan de más espacio para sus terrazas y no perder así clientela por las restricciones de aforo. «A ver si podemos no perder mucho este año y pensar en retomar la actividad turística al cien por cien para el año que viene, en el xacobeo», señala Durán.