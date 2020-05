El alcalde de Burela acusa a la oposición de bloquear el contrato de la basura y algunas obras

0

La Voz de Galicia

BURELA / LA VOZ 01/05/2020

El equipo de gobierno de Burela revisa de forma urgente la propuesta de adjudicación durante cuatro años a la empresa Urbaser para prestar los servicios de recogida de basura, limpieza viaria, atención del punto limpio y limpieza de playas en busca de una solución que permita completar la tramitación de ese contrato. El proceso no contó con el respaldo de la oposición municipal en el primer pleno telemático celebrado el jueves en Burela.

El regidor socialista Alfredo Llano arremetía este viernes contra PP y BNG por bloquear esta tramitación, «sen argumentos de peso». «Hai un informe de Secretaría no que se explica que Urbaser é a adxudicataria porque cumpre coas directrices da mesa de contratación, que está formada integramente por técnicos de diferentes departamentos», explica el regidor, que defiende el proceso y que avanza que se estudia la posible nulidad de la votación. «Non están pensando no servizo senón en contra do equipo de goberno. Votando en contra desprecian o traballo da mesa de contratación e van contra o pobo», manifestó.

El alcalde tampoco entiende que PP y BNG solicitaran retirar de los proyectos del Plan Único el de prolongar la obra de humanización de la calle Rosalía de Castro: «Pedían que se destinaran eses fondos para facerlle fronte á situación do covid-19 cando xa lles explicamos a disposición do Goberno local de reservar unha parte do superávit para ese fin». Llano recordó que también con cargo a ese plan se contemplaban acciones por la crisis sanitaria, fondos para Protección Civil o para hacer obras en las calles Castelao y Celso Emilio Ferreiro. El asunto quedó sobre la mesa.

El grupo del PP avanzó que votaría en contra de la adjudicación de la recogida de basura «porque encarece un 24 % o servizo, 156.000 euros ao ano (..) Deberían explicar que intereses reais moven ao alcalde e aos seus concelleiros a adxudicar este servizo por 816.369,85 euros cando a Geseco se lle aboan 660.215 (año)». Argumentan su rechazo a la propuesta del Plan Único: «É indigno e un desprezo á cidadanía, aos afectados por ERTEs e aos autónomos e pemes, que só se fixen 10.000 euros para gastos correntes derivados da crise do coronavirus, e que mesmo se rebaixe máis dun 10 %, concretamente 5.000, a partida do Plan Único para o servizo de axuda no fogar».

El concejal Mario Pillado cree que, al desconocer cuánto del superávit o del remanente se podrá usar para afrontar la situación derivada del covid-19, lo urgente es que el Concello tenga recursos: «Cremos que esa obra (Rosalía de Castro) pode agardar a futuras convocatorias do plan e incluso no informe de intervención se di que non existe crédito suficiente nos orzamentos en vigor para a achega que o Concello fai nesa partida, uns 23.000 euros».

A propuesta de la alcaldía los grupos manifestaron su solidaridad con trabajadores de auxiliares de Alcoa afectados por ERTEs.