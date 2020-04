El Tribunal Superior prohíbe colocar plásticos en los juzgados para protegerse del virus

0

La Voz de Galicia José Manuel Pan

Redacción / La Voz 30/04/2020 19:07 h

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia prohíbe la instalación de plásticos en las dependencias judiciales. Así lo ha decidido la comisión de seguimiento de la crisis sanitaria del coronavirus creada en el Tribunal Superior gallego durante la reunión celebrada este jueves. El acuerdo indica que no está permitida la colocación de plásticos en las salas de vistas de la comunidad, como ha trascendido que se ha realizado en la sala de vistas de un juzgado de Noia.

Fuentes del Tribunal Superior informan de que ya se ha dado orden para que esos plásticos sean retirados y señalan que esas instalaciones no están avaladas por la autoridad sanitaria, por lo que no hay ninguna garantía de la protección que puedan ofrecer. Las mismas fuentes consideran que esos plásticos se colocaron con buena intención, pero creen que ese tipo de material puede incluso aumentar el riesgo de contagio al no existir ningún control sobre su procedencia ni garantías sobre su limpieza.

Desde el Tribunal Superior de Xustiza se asegura que todos los partidos judiciales de Galicia han recibido guantes, mascarillas y geles hidroalcohólicos para que el trabajo en los juzgados se pueda realizar con garantías sanitarias. Ese material se suma a los 170 paneles de metacrilato que ya han sido instalados en servicios judiciales en los que se atiende directamente al público.

Además, la Dirección Xeral de Xustiza de la Xunta comunicó a la comisión que en los próximos días se van a repartir pantallas faciales individuales para los funcionarios que realizan tareas de atención al público en los juzgados de guardia y en los registros civiles, así como en los que haya presencia de ciudadanos.

Críticas a la falta de material

Mientras, Avogados Novos de Vigo asegura que su asociación viene observando en los últimos días que hay imágenes de algunos juzgados con medidas de protección artesanales ante lo que califican como pasividad de la Administración, informa E. V. Pita desde la Redacción de La Voz en Vigo. Añade que se están colocando protecciones como las de Noia, con plásticos para evitar el contacto directo entre personas.