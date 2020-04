Las reservas para veranear en Galicia se reactivan: «Hay gente muy optimista»

0

Tras varias semanas de parón por el confinamiento, lo que provocó la pérdida de la campaña de Semana Santa, las reservas turísticas se reactivan y desde distintas comunidades españolas se están solicitando fechas para pasar unos días de verano en Galicia. No se está haciendo solo esta semana en la que se dio a conocer el plan de desescalada que permitirá la reapertura de los negocios relacionados con el sector en la fase 1, sino ya la semana previa, cuando todavía no se sabía si se podría disfrutar de cierta normalidad vacacional en los meses de estío. «Hay gente muy optimista con ganas de salir de vacaciones», cree Cesáreo Pardal, presidente del Clúster Turismo de Galicia.

Las reservas se centran, sobre todo, en los pisos turísticos y el turismo rural, ante la incertidumbre de si los hoteles abrirán o no al tener que reducir su aforo a un 30 %, una restricción que muchos consideran inviable para la superviviencia de la mayoría de los negocios. «Los pisos turísticos tienen una ventaja, y es que no hay zonas comunes y el riesgo de contagio es menor porque uno va solo con su familia», subraya Dulcinea Aguín, presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga). Por eso tampoco se entiende desde el sector que no se haya adelantado la apertura. «¿Qué hacemos con los clientes de junio?», se pregunta Aguín. Porque teniendo en cuenta que la libre circulación entre provincias no se va a permitir hasta julio, será difícil poder alquilar los apartamentos o las casas rústicas antes.

Para julio, agosto y septiembre sí hay reservas hechas y muchas que siguen llegando. «Las que se hicieron antes del estado de alarma se mantienen. Y después, muchos propietarios decidieron bloquear sus calendarios, pero ya están activas otra vez». Y la demanda es alta, sobre todo de asturianos, vascos, leoneses y cantabros. «Y, por supuesto, madrileños. Están deseando venir, lo necesitan por salud mental». La plataforma Vitgal, abierta el año pasado por los socios de Aviturga para gestionar las reservas, está operativa y los interesados pueden, a través de ella, tramitar sus fechas para las vacaciones de verano.

Más días en un único destino

Los visitantes quieren descansar y olvidarse, más que disfrutar de nuevas aventuras. Quizás por eso reservan en un solo destino pero lo hacen más días, no quieren arriesgarse a cambiar de localidad ni a moverse dentro de la comunidad con la pandemia aún sin controlar. «Están ampliando el número de días, si antes lo habitual en las viviendas de uso turístico era cuatro o cino días, ahora la mayoría reservan por lo menos una semana», indica Aguín.

Pese a las dificultades, Cesáreo Pardal también se muestra optimista. Crítico con algunas decisiones del Gobierno, eso sí: «¿Cómo puede una ministra decir que la temporada estaba perdida y ahora permitir que abramos? Nos han engañado». Y sin embargo, él cree que se puede salvar el verano. «Ya estuvimos peor», recuerda. Pero para poder remontar, considera necesario que se concreten los protocolos higiénico-sanitarios y que se amplíen los ERTE para que las empresas puedan sobrevivir mientras atraviesan el largo túnel de la pandemia.