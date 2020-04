Polémico pleno presencial en Outeiro de Rei

0

30/04/2020

El pleno celebrado este jueves en Outeiro de Rei, el primero presencial que se celebra desde el estado de alarma en la zona centro de la provincia de Lugo, acabó con polémica y el abandono de la sala de los ediles de los grupos del BNG y del PSOE, que acusan al alcalde, José Pardo Lombao, de prepotente, y poniendo en duda que se pudiera celebrar un pleno presencial en vez de hacerlo de manera telemática.

«Neste pleno o grupo socialista puido comprobar que ao PP e ao Alcalde non lle interesan para nada as iniciativas e propostas que poidan contribuír a saír desta crise provocada por esta pandemia. O único que recibimos por resposta foi a prepotencia do PP, e o mantra de botarlle a culpa ao Goberno Central de todos os problemas de Outeiro de Rei», explicó la socialista Carmen Acacio, quien criticó al regidor porque desde que comenzó la crisis sanitaria «o único que fixo foi repartir mascarillas, sen propoñer nin unha soa medida económica ou doutra índole, para reactivar o comercio local, algo que nos parece inaudito e irresponsable dende o noso punto de vista». Acacio acusó al alcalde de faltón al verter alusiones personales a los ediles y a exediles de la corporación.

Por su parte, el edil del BNG, Xosé Ferreiro, criticó que se celebrase la sesión plenaria con los 13 ediles y los funcionarios cuando no se podían mantener las distancias de seguridad debido a las dimensiones del salón de pleno: «Mal lle podemos esixir á cidadanía que cumpra cunhas mínimas normas de precaución e distanciamento social se os que teñen que dar exemplo non cumpren con estas recomendacións», afirmór el portavoz nacionalista.Ferreiro calificó la situación de surrealista ya que además entre los ediles del grupo del PP se encuentra la Delegada de Sanidade, en alusión a que debería ser la persona que dieron ejemplo.

El portavoz del BNG acusó al alcalde de utilizar el pleno solamente para criticar al Gobierno, «facéndooo responsable dos case 30.000 mortos da pandemia», aunque como en el caso de los socialistas, lo que les molestó a los edils del BNG fue «que calquera argumentación distinta ou discordante fora interrompida polo alcalde, non deixando falar con normalidade, e incluso facendo alusións á vida ou circunstancias privadas dalgúns concelleiros ou concelleiras da oposición».

Desde el gobierno local señalan que la celebración del pleno se celebró «siguiendo las distancias de seguridad y las medidas de higiene respectivas». Los populares no apoyaron las propuestas del BNG y del PSOE para adoptar medidas de ayuda a la economía local contra el coronavirus.