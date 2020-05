24 horas extremas en Galicia: De calor a tormentas severas

0

La Voz de Galicia

03/05/2020 12:33 h

Galicia ya disfruta de un episodio de altas temperaturas que está elevando el termómetro hasta valores más propios del verano. «Hai unha borrasca que se descolgou do fronte polar e quedou illada no entorno das Illas Azores. Dende alí envía cara a Península unha lingua de aire quente. As temperaturas entre hoxe e mañá poden acadar ou superar os 30 graos en moitos puntos da comunidade. Esta lingua de aire cálido traerá tamén moita humidade, así que a sensación será de bochorno», reconoce Damián Insua, investigador del grupo de Física No Lineal de la Universidad de Santiago.

Bos días!! A chegada das altas presións acompañadas de aire cálido nos deixarán hoxe en #Galicia unha xornada de ceos pouco anubrados con temperaturas en notable ascenso, chegando a máximas de máis de 10 graos por riba do habitual nesta época do ano.☀️🌡️ pic.twitter.com/EdQUWBM5Yt — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) May 3, 2020

Sin embargo, las últimas actualizaciones de los modelos también señalan que el episodio de temperaturas altas será pasajero, durará únicamente unas horas. «A combinación das altas temperaturas e a alta humidade, xunto coa presenza de algo de aire frío en altura, farán que a inestabilidade sexa moi alta, de tal forma que xa nas últimas horas do luns as treboadas poderían pasar a ser protagonistas», reconoce Insua.

Mañá luns, unha borrasca non moi profunda situada ao oeste de Galicia traerá un aumento da nebulosidade a partir de mediodía con tormentas, que poden fortes no norte de Lugo.

As temperaturas empezarán a baixar polo oeste pic.twitter.com/qV9SldOXQl — AEMET_Galicia (@AEMET_Galicia) May 3, 2020

El pronóstico apunta que durante la segunda mitad de la jornada del lunes podrían caer lluvias fuertes acompañadas de granizo y aparato eléctrico. «Realmente a inestabilidade por si soa non é unha condición suficiente para que se produzan as tormentas. Necesitase ademais un mecanismo de disparo que inicie a convección. Neste caso o mecanismo de disparo estará asegurado posto que durante a xornada do luns a borrasca das Illas Azores acercarase a Galicia, de tal forma que quedaremos na parte dianteira do centro de baixas presións. Esta é unha zona na que os ventos intensos en altura provocan un efecto de succión, facendo ascender o aire dende niveis baixos ata os altos», sostiene el investigador.

Mañá luns, ⚡️⛈️ contorna favorable ou moi favorable para a convección no interior e leste de Galicia 👇 pic.twitter.com/PY6vViXVle — AEMET_Galicia (@AEMET_Galicia) May 3, 2020

Predecir este tipo de situaciones siempre es mucho más complicado que anticipar el paso de una borrasca, cuyo movimiento se puede monitorizar por un satélite. Las lluvias de carácter convectivo son más impredecibles que las frontales. De momento la Agencia Estatal de Meteorología ya ha activado avisos en el norte y la montaña de Lugo y en las zonas altas de la provincia de Ourense por acumulaciones de agua de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.