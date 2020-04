Investigan a un conductor temerario que acabó teniendo un accidente en Lalín

0

La Voz de Galicia

30/04/2020 12:24 h

La Guardia Civil investiga a conductor de 23 años vecino de Silleda que fue denunciado por saltarse el confinamiento, por supuesta conducción temeraria, por conducir con el carné retirado por pérdida de puntos, por carecer de seguro obligatorio y por no haber pasado la ITV. Los vecinos alertaron a la Guardia Civil durante la tarde noche del miércoles de la presencia de un turismo Renault Megane cuyo conductor estaba al parecer realizando trompos y circulaba a una velocidad inadecuada con peligro para las personas por el casco urbano de Vila de Cruces. Tras las llamadas de los vecinos, varias patrullas de la Guardia Civil de Tráfico iniciaron un operativo para encontrar al conductor.

Colocaron varios puntos de identificación y control y a las 21.00 horas, los agentes tuvieron conocimiento de una salida de vía de un turismo en la carretera que une O Corpiño y A Goleta, en Lalín. Una vez allí constataron que el vehículo coincidía con el que estaban buscando. El conductor resultó ileso. El joven tenía el permiso de conducir sin vigencia tras perder todos los puntos a causa de infracciones anteriores. El turismo carecía de seguro obligatorio y no había pasado la Inspección Técnica de Vehículos. El hombres dio negativo en las pruebas de alcohol y drigas que le fueron practicadas y no pudo justificar el desplazamiento. El equipo de atestados de la Guardia Civil de Tráfico del Destacamento de Lalín instruye diligencias por dos delitos contra la seguridad vial, uno por supuesta condución temeraria y otro por conducir con el carné retirado, que serán enviadas al Juzgado de Lalín. Además confeccionan otras denuncias por carecer de seguro, no haber pasado la ITV y saltarse las normas de confinamiento del estado de alarma.