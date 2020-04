Feijoo cree que las cuatro provincias gallegas cumplirán los requisitos sanitarios y superarán las fases de la desescalada

0

La Voz de Galicia Juan Capeáns

Santiago 30/04/2020 16:06 h

La Xunta cree que las cuatro provincias gallegas están en disposición de afrontar la desescalada propuesta por el Gobierno y superar sin excesivos problemas las fases establecidas, pendientes de los retoques finales que se incluyan en la orden de Sanidad. El presidente Feijoo considera que, a lo sumo, podría estar en cuestión la situación epidemiológica de alguna zona concreta correspondiente a un distrito sanitario, pero reconoce que esta valoración la hace sin un conocimiento real de los baremos que va a utilizar el Gobierno de España para dirigir las fases de reactivación.

Más allá de que se pueda producir una rectificación del referente territorial -Galicia apuesta por las áreas sanitarias «porque es un problema sanitario»- el dirigente gallego lamenta que a estas alturas no se conozcan los criterios objetivos que pretende establecer en Ministerio. «Pido concreción. España non acertou ao dar un horizonte de certidumes, ao non concretar os crierios obxectivos e pasar da fase da discrecionalidade a fase das certezas. Así o trasladarei o próximo domingo ao presidente Sánchez», anunció Feijoo, que celebró este jueves la reunión semanal de su Gobierno y en la que no cesaron los ataques al Gobierno de España por su manera de gestionar la crisis. La frase más dura se refirió al modo de asesorarse de Pedro Sánchez: «Ellos son todos políticos asesorados por un técnico, y nuestro comité está compuesto por técnicos y solo tiene dos políticos, el conselleiro y yo», remarcó.

Luto y Xacobeo 2021

En este encuentro ordinario el Ejecutivo decretó el mes de mayo de luto oficial, desde el día 1 hasta el 31. El presidente gallego considera que, superada la fase crítica de la crisis sanitaria, Galicia debe honrar a los que, salvo rebrote agudo, supondrán el mayor número de fallecidos por la pandemia, 551 según las estadísticas actualizadas.

Además, la Consellería de Cultura llevó al Consello un informe con el plan de choque por 27 millones de euros para reactivar al sector cultural y turístico, con un amplio paquete de medidas específicas para cada ámbito, cuyos principales representantes están convocados a una videoconferencia con dirigentes autonómicos para avanzar en el desarrollo de estas propuestas. Feijoo adelantó que esta iniciativa supone dar un vuelco presupuestario al departamento que dirige Román Rodríguez, aunque seguirá situando el año santo del 2021 como palanca de reactivación: «Será un Xacobeo distinto, máis imaxinativo, máis complexo. Tiñamos case deseñado un Xacobeo tradicional, e agora, sen tempo, temos que facer un novo Xacobeo con fórmulas distintas», anunció el presidente, que adelantó un proyecto turístico que busca promocionar Galicia como un destino seguro.

Medidas administrativas

El Consello da Xunta también sirvió para activar casi un millar de expedientes administrativos y trámites medioambientales que estaban paralizados tras la declaración del estado de alarma. Sanidade aprobó la sexta compra de material para hacer frente al coronavirus por 1,6 millones de euros; y Educación decidió ampliar hasta los 21 años la formación en los centros de educación especial que vieron interrumpida su actividad en marzo y en los que se abordan cuestiones fundamentales para las capacidades de sus usarios.

Elecciones: «Temos tempo»

El presidente Feijoo tampoco ha querido desvelar sus planes para la celebración de las elecciones autonómicas, un asunto candente en el día de hoy por cuanto el lendakari Urkullu ya ha reunido a los partidos para hacer la consulta sobre una posible una cita para la que ya solo hay dos opciones, o el mes de julio, o a principios del otoño, si bien el líder vasco se ha dado plazo para pensar hasta mediados de mayo. El también líder del PPdeG sostiene que la tercera opción no tiene respaldo legal a día de hoy, y es que la situación sanitaria obligase a trasladar la cita electoral más allá del límite establecido por ley, a finales de octubre. La cuestión la abordará con los partidos gallegos, como acordaron en marzo, pero prefirió enfriar ese encuentro: «De momento pensamos que temos tempo para facer esa posta en común. Polo tanto, cando o teñamos claro, o faremos. E cando teña algo que contar, direino», zanjó.

El dato «demoledor» del PIB y dudas con algunas medidas

Feijoo, que en materia sanitaria transmite más optimismo, está siendo más cauteloso al valorar la situación económica. De hecho, consideró «demoledor» el efecto que tendrá la crisis en el PIB gallego, y adelantó un retroceso por encima de los dos dígitos. En el turno de preguntas de los medios, el presidente también valoró algunas cuestiones de actualidad, como la posibilidad de que se cierre la frontera con Portugal hasta finales de año, una iniciativa que considera un error. Por otra parte, en el ámbito clínico, admitió que el comité de médicos que asesora a la Xunta está valorando la posibilidad de introducir la toma de temperatura como una acción previa de los sanitarios antes de atender a un posible paciente, pero reconoce que hay un debate abierto que despierta dudas sobre su eficacia.