El comentario de Pablo Motos sobre Fernando Simón: «¿No os parece que lleva varios días durmiendo en un coche?»

La Voz de Galicia M. Pérez

Redacción / La Voz 30/04/2020 10:38 h

Pablo Motos arrancó ayer miércoles con su particular monólogo en El Hormiguero acompañado en plató de sus colaboradores, que desde que no cuentan con los invitados en plató se sientan en la mesa. Junto a el estaban El Monaguillo, Luis Piedrahita y Marron. «Hoy quería empezar con una pregunta: ¿qué pasa ahora con los antivacunas? ¿No la quieren? Que no se la pongan, ¿no?. Ahora los antivacunas no se la pueden poner, es como si el presidente del gobierno dice que no se fía de alguien y lo pone de vicepresidente», comentaba entre las risas de sus colaboradores.

«Bueno, no quería hablar de esto, quería hablar de otra cosa. ¿Os acordáis de que antes de que cerrar los comercios españoles cerraron los chinos? Yo creo el Gobierno debería de esperar a que los chinos abran para levantar el desconfinamiento, ni fase uno, ni fase dos... cuando abra el chino», proseguía Pablo Motos. «Si ya tenían cosas caducadas... no me lo quiero ni imaginar», decía una de las hormigas. «Y cómo vigila un chino, eso sí que es atención al cliente», respondía el presentador.

«Estoy intentando buscar de lo que quería hablar», continuaba. «Dentro de muy poco ya va a salir a hacer deporte todo el mundo. Estoy deseando ver a los Usain Bolt de garrafa. De los que van a agradecer que solo se pueda salir un kilómetro. Mucha gente que dirá que hago yo aquí corriendo pudiendo estar en mi casa viendo La Casa de Papel. Bueno, no era tampoco éste el tema», añadía.

Después de este comentario, Motos les preguntaba a sus colaboradores: «¿No os parecen muy largas las respuestas de Fernando de Simón?». «Yo se me olvida la pregunta», apostillaba Piedrahita. «Como es ese hombre parece que lleva varios días durmiendo en un coche...», decía Motos, mientras que Marron añadía: «Parece que lo acaban de despertar para la rueda de prensa: 'Venga Fernando levanta'».

«Cada vez se le ha ido agudizando más la voz. Ahora tiene una voz que cuando habla se giran los delfines», añadía de nuevo. «Bueno, mañana ya si eso os cuento lo que os iba a decir hoy», terminaba con la coletilla que le sirvió de hilo conductor de su monólogo.

El Hormiguero fue el tercer programa más visto del día, con 2.748.000 y 14,5 % de cuota de pantalla. Los comentarios sobre Fernando Simón enseguida fueron muy comentados en las redes sociales. Muchos afeaban a Motos las burlas hacia el experto, que incluso ha trabajado mientras pasaba el coronavirus en casa y que lleva compareciendo a diario desde hace casi dos meses. «En serio Pablo Motos está metiéndose con el aspecto físico y la ropa de Fernando Simón? En la tele? En horario de máxima audiencia? Que HuevoHuevo... a eso como lo llamamos telebullying? Me parece indignante que lo único que se le ocurra para defenderse de una eminencia científica», decía un usuario.

En serio Pablo Motos está metiendose con el aspecto físico y la ropa de Fernando Simón? En la tele? En horario de máxima audiencia? Que 🥚🥚... a eso como lo llamamos telebullying? Me parece indignante que lo único que se le ocurra para defenderse de una eminencia científica — jbrodriguezs ( 🏡) (@jbrodriguezs) April 29, 2020

«¿Por qué el Gobierno no ha destituido ya a Fernando Simón para poner en su puesto a Pablo Motos? Y cuando todo esto acabe, que lo pongan de seleccionador nacional», añadía otro.

¿Por qué el Gobierno no ha destituido ya a Fernando Simón para poner en su puesto a Pablo Motos? Y cuando todo esto acabe, que lo pongan de seleccionador nacional. — Charli (@charli_27) April 29, 2020

«¿Acaba de insultar Pablo Motos a Fernando Simón por su imagen? Ha dicho algo así como que vive en un coche o algo parecido. La televisión se está convirtiendo en algo asqueroso», publicaba otra usuaria.

¿Acaba de insultar Pablo Motos a Fernando Simón por su imagen? Ha dicho algo así como que vive en un coche o algo parecido. La televisión se está convirtiendo en algo asqueroso.#QuedateEnCasaEH23 — Pelusilla Al Caos 🔮🌙 (@Issneey) April 29, 2020