La clase de Pilates y las coplas de Os Maios, en las redes

La Voz de Galicia Bea Costa

Vilagarcía 01/05/2020 12:48 h

No hay continente, pero sí contenido. Sin gimnasios, casas de la cultura y sin poder organizar ningún acto en la calle, a los concellos se les complica mantener su oferta de ocio y cultural, pero tampoco renuncian totalmente a ella. La única vía libre de restricciones que nos deja el covid-19 es Internet de modo que las redes sociales se han convertido en el vehículo por el que se canaliza la oferta que parte desde las instituciones. En la comarca se pueden encontrar múltiples ejemplos, que están alcance de un clic sin salir de casa.

Ejercicio en la alfombra. Ribadumia fue de los primeros ayuntamientos en llevar sus clases de Pilates a la red. Moisés Enríquez enseñaba a estirar y respirar en los centros sociales del municipio y desde hace mes y medio lo hace a través del Facebook del Concello, a razón de una sesión diaria que graba en el gimnasio municipal. Algunos vídeos alcanzaron las 1.400 reproducciones, según informa el monitor de tiempo libre. Meaño se subió estos días a este carro con la publicación de vídeos en el Facebook del Concello y la Fundación municipal deportiva de A Illa, que acaba de estrenar perfil en esta red social, anuncia para este domingo una actividad sustitutiva del Carreirón 10K, que, además, servirá como homenaje a las madres. En las piscinas de Vilagarcía y Cambados, a falta de ejercicio en el agua, ofrecen sesiones virtuales para que los usuarios de la piscina y los gimnasios municipales no pierdan la forma.

Con la música a otra parte. Las escuelas de música y conservatorios municipales están cerrados, pero no en silencio. En algunos centros han optado por mantener su actividad lectiva mediante clases virtuales y, a falta de audiciones en el auditorio de turno, las redes sociales se han convertido en el escenario para que los alumnos hagan una demostración de su talento con la trompeta o el violín. Las bandas de música también han encontrado ahí un foro para hacerse ver y oír. Ya que no se pudo celebrar en abril el festival de bandas de Meaño, Unión Musical de Meaño trató de llenar este vacío mediante una vídeo que obtuvo un gran éxito; y la flamante Banda municipal de Vilanova, que no pudo estrenarse en Semana Santa, no dejó de celebrar su debut a través de las redes sociales.

Vídeos y fotos para hacer comunidad. Desde el pasado domingo los niños y acompañantes ya pueden dar un paseo y desde este sábado se abre el abanico para el resto de la población, pero, hasta entonces, la mayoría de la gente no salía de su casa más que para hacer los recados. Para no perder del todo de vista el entorno más próximo, algunos concellos abrieron ventanas virtuales invitando a los vecinos a colgar fotografías y vídeos de estampas del municipio. En la tierra de Valle-Inclán, muchos paisajes captados desde los balcones navegan por la red bajo la etiqueta Presume de Vilanova; otro proyecto que ha encontrado un gran eco es el de «Catoira COmparte VIDas», que permite a los vecinos publicar sus fotos y vídeos; y la oficina de turismo de Cambados invita a grabar un vídeo brindando con rías baixas, con el aliciente del sorteo de una cena para dos y otros premios. Valga traspasa fronteras gracias a su participación en la competición de fotografía internacional «Valga stay at home».

En la guardería. En el ámbito educativo han surgido también numerosas iniciativas para facilitar que profesores y alumnos interactúen. Un ejemplo es la escuela infantil de Meaño, donde las maestras lanzaron un vídeo dirigido a los más pequeños de la casa y a sus familias para darles un mensaje de ánimo.

Entre cuentos y danzas. Cada mes de abril, los concellos se vuelcan en las actividades relacionadas con la celebración de los días dedicados al libro y la danza. Este año se hizo un poco más difícil, pero eso no impidió que se hayan organizado diferentes actividades a través de Internet. Concellos como los de Cambados, Meis, Meaño o Pontecesures convocaron concursos de relatos y cuentos, y el departamento de Cultura de Vilagarcía conmemoró el pasado miércoles el día de la Danza invitando a las escuelas de baile y grupos de danza a obsequiar al público con una actuación, aunque fuese con ropa de andar por casa.

Os Maios en Instagram. Pero abril ha pasado y lo que toca ahora es festejar Os Maios. Tal día como hoy, la comarca se llenaría de color y música para celebrar esta fiesta tan tradicional en Galicia, pero el coronavirus lo impide. Con todo, en Vilagarcía no se rinden y han organizado una celebración virtual por la que invitan a los vecinos a realizar dibujos, pinturas y coplas bajo esta temática. Los trabajos enviados al correo electrónico de la concejalía de Cultura podrán visionarse a partir de hoy a través del Facebook e Instagram del Concello. El certamen se ha dividido en dos categorías, la de menores y mayores de 14 años, y todos los participantes recibirán una rosca de regalo, con un tope de dos roscas por domicilio, gentileza del Concello. Con ello, Ravella quiere agradecer la colaboración ciudadana y contribuir a que la creatividad y el espíritu festivo no decaigan.