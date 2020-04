Aprazan as Copas Ribadumia, que quedan no aire

La Voz de Galicia pablo penedo

28/04/2020 21:46 h

O ano pasado os campos municipais da Senra serviron en cuestión dun mes de escenario a tres citas de fútbol base de altísimo nivel na antesala do verán. Unha feliz circunstancia que se ía repetir este ano. A pandemia desatada pola expansión do coronavirus covid-19 obriga hoxe a cruzar os dedos e a mirar a setembro.

Ese foi o mes anunciado na primeira semana do estado de alarma pola organización do Torneo Internacional Alevín AF7 para recolocar a previa e a fase final do seu campionato, programadas para a Semana Santa e para o 29, 30 e 31 de maio, respectivamente. Cinco semanas despois, a organización das Copas Ribadumia Infantil e Benxamín, previstas para xuño, seguiu os mesmos pasos.

O seu director, Paco Ozores, explicou que «a pesar de que la situación provocada por el covid-19 parece mejorar ligeramente, todos estamos viendo que la desescalada en las medidas de confinamiento va a ser muy lenta y gradual y que las medidas sanitarias a las que el mundo del deporte en general va a estar sometido durante un período de tiempo incierto van a impedir llevar a cabo eventos multitudinarios como lo es nuestra Copa». De aí que anuncie a súa suspensión.

Dito isto, desde a Copa Ribadumia, «a petición de varios de los equipos asistentes», deixan aberta a opción de facer os torneos en setembro. A reprogramación ou a suspensión definitiva será anunciada a primeira semana de xuño.