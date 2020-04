Simón elude concretar las fechas de la desescalada

0

29/04/2020 13:40 h

«Dar fechas concretas no sería prudente ni sensato». Así lo aseguró Fernando Simón,director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitaria, en su comparecencia diaria para analizar la evolución del covid-19. Una comparecencia que puso sobre la mesa la enorme cantidad de dudas que existen acerca del «Plan para la transición hacia una nueva normalidad» cuyas líneas generales esbozaba este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Tras señalar que la evolución de la pandemia «es muy favorable, en la línea que esperábamos», a pesar del ligero repunte de fallecimientos y nuevos casos -325 y 2.144-, Simón señaló que «habrá que esperar todavía unos días para «evaluar el impacto» de medidas de alivio del confinamiento como la autorización de paseos a los más pequeños los niños. Y añadió «en base a esos, se tomarán las decisiones relacionadas con el plan de transición hacia la nueva normalidad».

Así, en relación a la anunciada desescalada «gradual y asimétrica» por provincias, sostuvo que «la transición no se va a basar en indicadores únicos y umbrales prefijados», explicando que dependerá de las capacidades asistenciales disponibles, de los mecanismos de vigilancia y control… «Tenemos que hacer una valoración conjunta. Sería temerario plantear un único indicador con un único umbral», concluyó.

También evitó fijar plazos. «Las fechas no se las puedo decir. En la propuesta de plan, no hay fechas exactas con horquillas relativamente amplias». Y en esta línea abundó: «Hay que valorar la situación en cada momento y tomar las decisiones a medida que va cambiando». Con todo, anotó que la mayoría del territorio español está en fase 0 y aseguró que no habrá paso de fase cuando el índice de contagio sea mayor de 1. «Sí les puedo decir que cuanto mejor apliquemos las medidas que reducen el riesgo de transmisión individual, mejor y más rápido podremos pasar de una fase a otra», aseguró.

En cuanto a las dudas sobre el plan de desescalada, Simón justificó en la premura conque se está trabajando -«estamos haciendo en horas o días lo que normalmente se hace en meses o años», dijo- la imposibilidad de resolver buena parte de las incógnitas planteadas.

«No le puedo decir cuántas personas se van a considerar como grupo» aseguró para, a renglón seguido, afirmar en referencia a cómo serán las salidas de los mayores que, «cuando tengamos las indicaciones, se harán públicas» y evitar concretar a qué edad se incluirán estos en los grupos vulnerables. Afirmó, eso sí, que «la letalidad sabemos que es muy superior a partir de los 70 años».

Finalmente, defendió en relación con el uso de la mascarilla: «Es deseable que la gente la lleve, pero hacerlo obligatorio no es algo que se pueda plantear muy a la ligera» y sostuvo que el uso de guantes en la vida diaria es complicado pues no sirven de nada si luego se tocamos superficies y se llevan a la cara.