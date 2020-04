Primer día sin muertos por covid-19 en Galicia en mes y medio

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia J. V. Lado

29/04/2020 21:53 h

Este miércoles fue el primer día desde el 14 de marzo, cuando empezó a estallar en Galicia la epidemia del covid 19 con los dos primeros fallecidos, en el que el Servizo Galego de Saúde no ha registrado fallecimiento alguno relacionado con el coronavirus. Ya por la mañana, el Sergas informó que durante la jornada anterior, con siete fallecimientos en total, no se habían producido víctimas en las residencias de mayores, y al filo de las 21.30 horas, cuando habitualmente se notifican las muertes, la Consellería de Sanidade no había contabilizado decesos en los hospitales.

Este hito se produce en un día en el que además se han alcanzado otras cifras alentadoras respecto a la evolución de la epidemia, tanto en Galicia con el conjunto del país. De los 212.917 pacientes diagnosticados en España con covid-19 mediante pruebas PCR, más de la mitad, 108.947 para ser exactos, ya se han curado. El porcentaje baja ligeramente si se tiene en cuenta el número de contagios totales, incluyendo los detectados por test rápidos de anticuerpos, que son 236.108, pero, en cualquier caso, indica una evolución significativa a lo largo de las últimas semanas.

Esta es la principal novedad del último informe sobre la evolución de la epidemia publicado por el Ministerio de Sanidad, en el que se observa un repunte en el número de fallecidos diarios, con 325 más frente a los 301 de la jornada anterior. Son ya 24.275 víctimas en total, después de que en las últimas horas se hayan incorporado los 128 fallecidos en las residencias gallegas, que hasta ahora no figuraban en el cómputo estatal.

Los datos de la comunidad también han tenido un impacto significativo en la serie histórica del ministerio al incorporar ayer a las personas que estaban en aislamiento domiciliario con un diagnóstico de covid-19 y que ya han recibido el alta. No se trata de que, de repente, se curasen en un día 3.552 pacientes, del total de los 5.393 recuperados que hay en Galicia, sino que se ha llevado a cabo una recopilación de todos estos casos de las últimas semanas, que estaban sin contabilizar, y por eso la comunidad aparecía con unos ratios de altas muy inferior al de otras comunidades. Se logró, «unha vez feita a actualización completa da situación das persoas que estabamos dando nos domicilios, unha vez revisada a súa historia clínica e vendo as que xa están dadas de alta», como explicó este miércoles en su comparecencia pública el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, para quien «estamos nunha fase moi clara de mellora dos indicadores e de ir vencendo a epidemia».

El propio gerente del Sergas, Antonio Fernández-Campa, señalaba ayer que llevaron «a cabo distintos cambios para adaptarnos a las modificaciones que se habían planteado por parte del Ministerio de Sanidad», respecto a las cifras de curados.

«Nosotros hasta el momento veníamos facilitando exclusivamente los datos de altas hospitalarias, pero no de aquellos pacientes que pudieran tener una PCR negativa y, por tanto, a partir de ese momento consideramos que es un paciente que ya había superado su proceso covid. O pacientes que, transcurrido un tiempo sin que se hubiese trasladado la sintomatología que inicialmente tuvieron, pueden considerarse también como clínicamente curados».

Además, se han homogeneizado los datos relativos a los fallecimientos de residencias de mayores. Hasta ahora, aunque la Xunta los publicaba todos en sus reportes diarios, al Gobierno los que morían en los hospitales se los notificaba el Sergas y los que perdían la vida en las propias residencias, Política Social. «Una vez efectuada la aclaración al ministerio de por qué estaban saliendo publicados exclusivamente los datos que eran sanitarios, ha quedado clarificado y desde el día de hoy el ministerio publica los datos que estaba publicando la comunidad, tanto los de los centros sanitarios como los de los centros sociales», señala Fernández-Campa, que también dio cuenta de la actualización de los datos hospitalarios.

Por primera vez, después de incluir los registros gallegos, ya hay un número total de pacientes que han necesitado hospitalización en España (115.845) y en unidades de cuidados intensivos (10.721), con lo que observa de manera clara la contención de la epidemia. Por ejemplo, en la Región de Murcia no se ha producido ningún fallecimiento por esta causa en 24 horas y hay seis comunidades, además de Ceuta y Melilla, que tampoco tuvieron que ingresar pacientes a mayores en las ucis. De hecho, la práctica totalidad de estos casos (49) los suman entre Cataluña (18) y Madrid (17).

En cualquier caso, al margen de los datos acumulados, lo más importante sigue siendo conocer la ocupación actual de las camas hospitalarias, por lo que desde el Sergas, como incide su gerente, van a seguir dando ese dato día a día. «Nosotros desde la comunidad autónoma seguiremos publicando los datos de prevalencia, es decir, el número de pacientes que ha día de hoy están ingresados en las ucis o en los hospitales con procesos covid», incide.

Lejos de estas alentadoras cifras de recuperados, hay otros parámetros gallegos que aún tienen que mejorar de cara a enfilar el proceso de desescalada ahora propuesto. Por ejemplo, los 138 casos nuevos de ayer, que suman un total de 9.466 desde el inicio de la epidemia, suponen un incremento del 1,5 %, el mismo que Cantabria y solo por detrás del de Madrid (1,6) cuando hay comunidades como La Rioja, Murcia y Valencia en el 0,3 y la medida española está en el 1 %.

El número reproductivo básico instantáneo (Rt) —una variante del ya conocido R0 pero en un momento concreto—, que desde el martes publica el Instituto de Salud Carlos III, tampoco son especialmente alentadores para en el caso gallego. La tasa, que debe estar por debajo de 1 para esa desescalada se encuentra en el 0,83, solo superada por la del País Vasco (0,93) y la de Canarias (0,9), cuando la medida española es del 0,77.

En cualquier caso, los expertos relativizan este índice, porque en Galicia, dada la afectación menor de la epidemia cualquier fluctuación de los datos provoca un cambio de los indicadores que para nada altera la tendencia, que marca una clara recesión.

Por ejemplo, en las ucis quedan únicamente 73 personas con covid-19 y en el conjunto de los hospitales hay 482 ingresados.