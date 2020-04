La India retira los test chinos de la marca que usan el Gobierno y la Xunta en sus estudios epidemiológicos

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia E. Álvarez

Santiago 29/04/2020 15:46 h

«Debido a la amplia variación en la sensibilidad, se ha aconsejado a los estados que dejen de usar y devuelvan kits de prueba de anticuerpos de Guangzhou Wondfo Biotech y Zhuhai Livzon Diagnostics. Es para aclarar que no se han realizado más pedidos a estas empresas». Con este tuit, el ICMR, el Consejo de Investigación Médica de la India, paralizaba los test rápidos, alrededor de medio millón, que habían enviado las dos compañías chinas, al considerar que son defectuosos.

La marca Wondfo es precisamente la que el el Gobierno central y el Sergas están utilizando en sus estudios epidemiológicos, después de que el Ministerio de Sanidad enviase a las comunidades estos test de anticuerpos que no pueden usarse para el diagnóstico clínico, ya que no distinguen entre pacientes curados o en fase de infección.

La devolución de los test ha provocado un conflicto diplomático ya que las autoridades chinas, informa Europa Press, han acusado al gobierno indio de mala manipulación de estas pruebas de coronavirus después de que el ICMR dijese que eran defectuosas.

Para el gigante asiático la respuesta de la India es irresponsable e injusta, al dejar de hacer los test en plena pandemia aludiendo a problemas de calidad. La intención de devolver estos kits ha indignado más al gobierno chino y la embajada de este país en la India trasladó su preocupación por la decisión tomada, insistiendo en que ya se habían validado los productos de las empresas en cuestión.

«Es injusto que se etiquete los productos chinos como defectuosos y se juzgue con prejuicios», expresó el portavoz de la Embajada, Ji Bong, quien insistió en que estas mismas compañías han exportado productos a países de Europa, Asia y Latinoamérica sin que se haya registrado problema alguno. Ji ha subrayado que China únicamente trataba de ayudar a India en la lucha contra el coronavirus y que se aseguró de que la calidad de las exportaciones era buena.

Estos kits no pueden detectar el coronavirus en sí, solo los anticuerpos, y ya han sido criticados por varios científicos según recoge la BBC.

Varios estados de la India habían presionado a la ICMR para que comenzase a testarse a la población ya que no se estaban haciendo pruebas, y aunque el consejo médico era al principio reacio finalmente decidió adquirir los kits.

En Galicia se seguirán usando

En la comunidad gallega los resultados del estudio están sorprendiendo a los médicos de familia por la bajísima tasa de positivos registrada en las primeras jornadas. Lo achacan a dos motivos, o el test no es fiable o la circulación del virus en la comunidad ha sido casi inexistente. Desde el Sergas aseguran que no van a cambiar las pruebas. Su fiabilidad fue estudiada por el Ministerio de Sanidad en el Centro Nacional de Microbiología con muestras de pacientes de varios hospitales y demostró tener una especificidad del 100% -es decir, que no tiene falsos negativos- y una sensibilidad del 64 % si se aplica en pacientes sin tener en cuenta el tiempo de evolución de la enfermedad, y del 80 % en aquellos que ya llevan más de siete días de evolución, lo que quiere decir que entre las personas que han tenido contacto con el virus puede tener un margen de error del 20 %.

Por lo tanto, concluye el Sergas, «hai que esperar a que o estudo finalice para obter todos os resultados e sacar as conclusións do mesmo».