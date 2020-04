A Illa aprovecha la desescalada para poner en marcha una campaña contra los excrementos de los perros en la vía pública

0

La Voz de Galicia Bea Costa

A Illa 29/04/2020 14:27 h

Mucho se ha hablado del papel de los perros en esta crisis y se seguirá hablando todavía un tiempo, al menos, en A Illa de Arousa. Allí, el Concello ha elegido este momento de desescalada para poner en marcha la siempre aplazada campaña de control contra la proliferación de excrementos de las mascotas en la vía pública. «Imos aproveitar que agora temos bastante controlados ao donos dos cans para ver se dunha vez solucionamos o problema», según explica el concejal Luis Arosa. Para que nadie pueda alegar desconocimiento, esta semana se colocaron cuatro llamativos carteles en los puntos más frecuentados a la hora del paseo con el perro en el que se puede ver una viñeta de Davila con el siguiente mensaje: un hombre invita a su mascota a correr tras un palo diciendo «veña, a polo pau!» y esta le responde «pois ti..., veña a pola caca!». Se instalaron en O Regueiro, el parque de As Laxes, o Cantiño y O Campo y también se hará circular por las redes sociales.

Según explica el concejal, a partir de ya, la policía local vigilará porque se cumpla la orden municipal y aquel que sea sorprendido sin recoger de la acera o del jardín las heces de su mascota será sancionado con una multa que puede llegar a los 500 euros. Además, se aprovechará esta campaña para vigilar que todos los canes están provistos del correspondiente chip identificativo. Si no lo tienen, se dará un plazo al propietario para que subsanen esta irregularidad y, de no hacerlo, se impondrán multas, que en este caso oscilan entre los 500 y 5.000 euros. Hasta la fecha, el Concello isleño no ha impuesto ninguna multa por ninguno de los dos conceptos.