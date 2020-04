La Diputación de Lugo tomará la temperatura de trabajadores y usuarios de sus centros

0

La Voz de Galicia suso varela

Lugo / la voz 29/04/2020 14:43 h

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, informó de que se instalarán sistemas de medición de la temperatura corporal en cada uno de los centros de trabajo para detectar cualquier anomalía en la fiebre entre las personas que trabajan en la Diputación y también de la ciudadania que acude a las dependencias provinciales para realizar cualquier gestión. En principio también se hará este control de temperatura en los museos y centros culturales de la Diputación.

Además, Tomé anunció que se dotará al Parque Móbil de al menos dos máquinas de ozono para la desinfección de sus vehículos, unos 50, entre turismos, todoterrenos, camions y maquinaria de acondicionamiento de carreteras, y también, en el caso de que fuese necesario, para la limpieza de espacios provinciales. Cada uno de los seis parques de bomberos del Consorcio Provincial (Monforte de Lemos, Barreiros, Chantada, Vilalba, Sarria y Viveiro) ya disponen de cañones de ozono para la limpieza interior y exterior de sus vehículos.

Entre otras medidas, el presidente socialista precisó que se limitará el aforo tanto en los edificios provinciales, como en sus oficinas y espacios interiores «co fin de que non se produzan concentracións de xente e se poida respectar en todo momento a distancia de seguridade de dous metros». En este sentido, se priorizará la atención con cita previa, bien sea a través de teléfono o vía telemática. «Así mesmo, no interior dos edificios provinciais colocaranse carteis e sinalizaranse itinerarios de tránsito que fomenten unha correcta e segura mobilidade, garantindo que non haxa corredores ou oficinas onde conflúan moitas persoas e apostando por rutas alternativas que faciliten a dispersión e que permitan que se garde a distancia de seguridade», señalan desde el gobierno provincial. Todas estas decisiones, indica José Tomé, «fanse coas máximas garantías de protección e coa mellor eficacia na atención á cidadanía e aos concellos».