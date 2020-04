La UME deja de realizar desinfecciones de instalaciones en Galicia

0

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha dejado de realizar desinfecciones de instalaciones en Galicia. Pocos días después de declararse el estado de alerta había comenzado a hacer tareas de desinfección en puntos sensibles como centros de mayores, estaciones de transporte u hospitales, un trabajo que dejaron de asumir hace unos días.

Desde la Delegación del Gobierno confirman, en la línea de lo dicho ayer por la ministra de Defensa Margarita Robles en la comisión de Defensa del Congreso, que la UME ha entrado en un «proceso de desescalado progresivo en labores de desinfección para pasar a centrarse en cuestiones de emergencia que le son propias».

La decisión no ha sentado bien en algunas comunidades autónomas, incluida la gallega. Por lo que algunos gobiernos autonómicos han mostrado su malestar ante el hecho de que ese trabajo, que aún consideran fundamental, deje de hacerse.

En el caso de Galicia, el Ejecutivo autonómico tuvo la primera noticia sobre sobre el cese de los trabajos de desinfección de la UME en su territorio el sábado, en la reunión del Centro de Coordinación Operativa (CECOP) en la que también participan representantes de la Delegación del Gobierno en la comunidad. Fuentes de la Xunta indican que ese mismo día se preguntó cuál sería la alternativa para seguir realizando una labor que tildaron de «fundamental», destacando el importantísimo papel que la Unidad Militar de Emergencias ha tenido en la desinfección de las residencias de ancianos, trabajo que ahora, entienden, quedaría descubierto. Calculan que hasta el momento limpiaron unas 200 instalaciones pero que quedarían alrededor de otras 30 pendientes.

Tras esa comunicación, ni el lunes ni el martes se realizaron trabajos de desinfección en Galicia por parte de la UME, y desde la Xunta aseguran «non ter constancia» de que se vaya a llevar a cabo ninguno esta semana. Desde la Delegación del Gobierno confirman que hace varios días que esta unidad militar no realiza tareas de ese tipo en Galicia y que no están previstas a corto plazo, salvo que la situación vuelva a complicarse.

El asunto habría vuelto a ponerse sobre la mesa este lunes, durante una videorreunión de las comunidades y los delegados de Gobierno con el Ministerio del Interior. Según fuentes presentes en el encuentro, varios representantes autonómicos, entre ellos el de la Xunta, expresaron su desconcierto y preocupación ante la idea de una retirada «de golpe» del personal de la UME. Sin embargo, según fuentes del gobierno gallego, el Ejecutivo central no propuso ninguna alternativa y se limitó a hacer una llamada al diálogo.

Desde el Ejecutivo que preside Alberto Núñez Feijoo entienden que la labor de la UME no se puede dar por rematada, siguiendo vigente el estado de alerta, y que no tiene sentido «prescindir» de su apoyo al entender que no hay una «causa de forza maior» que exija su traslado a otros territorios o funciones.

Preparar la campaña de incendios

Precisamente, la necesidad de orientarse a nuevas labores, más propias de la UME, como la respuesta ante incendios o inundaciones, es el motivo de que dejen de realizarse tareas de desinfección, según explican desde la Delegación del Gobierno. Argumentan que esta unidad militar necesita centrarse en preparar la campaña estival porque «los incendios no entienden de epidemias». Así, deben revisar material, reparar y poner a punto equipos que han sufrido un importante desgaste, y organizar las labores que exigirá la llegada de las altas temperaturas.

Añaden, además, que en las últimas semanas miembros de la UME han estado instruyendo a personal de la Consellería de Medio Rural para que puedan asumir los trabajos de desinfección. Y apuntan que otros cuerpos militares sí seguirán realizando labores de saneamiento. Así, los miembros de la Brilat y del Tercio Norte de Ferrol continuarán asumiendo los mismos trabajos de apoyo en la lucha contra el coronavirus que venían desarrollando hasta ahora.