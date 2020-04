Polémica en Viana do Bolo por la sorpresa de la alcaldesa de Vilariño de Conso a varios niños del municipio

0

Ourense 29/04/2020 05:00 h

El pasado sábado por la tarde, varios niños de Viana do Bolo recibían una visita sorpresa en su domicilio. Se trataba de dos de sus profesoras en el Punto de Atención a la Infancia de Vilariño de Conso que, junto a la alcaldesa de este municipio, la popular Melisa Macía, y a alguna voluntaria de Protección Civil les acercaron un obsequio con el fin de que pudiesen celebrar el Día del Libro, aunque fuese confinados. Esta actuación no sentó bien a los miembros del BNG de Viana, que criticaron la visita a través de sus redes sociales acusando a Macía de estar haciendo campaña y de «pór en perigo á veciñanza», tal y como resaltaban en una publicación en su página Facebook.

El alcalde de Viana, el nacionalista Secundino Fernández, qa enviado un comunicado al subdelegado del Gobierno con el fin de informarle de lo ocurrido. En él afirma: «Foi unha actuación sen previo aviso, sen comunicar ao Concello de Viana nin ás autoridades competentes. Incumpríronse moitas das medidas e restricións que figuran na lexislatura relativa ao estado de alarma. Non se gardaron as medidas de prevención e incumpríronse as distancias de seguridade». Fernández dice no comprender a qué se debe el despliegue de música y sirenas en las casas de varios niños del municipio y asegura que no le pareció una visita adecuada. «Ademáis foi unha falta de respeto institucional entre os Concellos por non avisarnos de nada», explica.

Por su parte, la alcaldesa de Vilariño defiende que solo se trataba de un detalle del Punto de Atención a la Infancia con sus usuarios. «Dos 17 matriculados, dez son de Viana. O sábado pola mañá fixemos a entrega duns libros, un diploma e unhas chuches aos nenos do PAI que viven en Vilariño e pola tarde decidimos facelo cos que viven en Viana», explica. «É verdade que non pedimos ningún tipo de permiso ao municipio veciño pero porque pensamos que non habería maior problema porque se trataba dunha iniciativa bonita. Creo que con todo o que estamos vivindo, un conflicto entre Concellos é o menos necesario», continúa. También defiende que las cuatro personas que participaron en esta iniciativa acudieron en coches diferentes. «Cando chegabamos ao lugar onde íamos a entregar a sorpresa, as profes disfrazábanse e se subían ao coche de Protección Civil con nós fora del», termina.

La Agrupación Independiente de Vilariño de Conso solicitó en el Concello la dimisión de la alcaldesa. La acusan de cometer numerosas infracciones del estado de alarma. «Lejos de asumir sus errores, continúa excusándose lo que puede dar a entender que hay ciudadanos de primera y de segunda categoría, ciudadanos que pueden saltarse las leyes porque ostentan un cargo público», explica el comunicado del partido.