La oposición de O Carballiño pide que se agilicen las medidas de impulso socioeconómico covid-19

OURENSE 29/04/2020 16:18 h

El Grupo Popular del Concello de O Carballiño se reconoció preocupado por la tardanza de la sesión plenaria para aprobar el acuerdo pactado y redactado entre PP y PSOE del Plan sobre medidas de impulso socioeconómico covid-19. El mismo moverá más de dos millones de euros, con una fase ya programada de 1,5 millones, de los cuales casi 780.000 son de presupuesto y 720.000 de remanente de Tesorería, toda vez que las partidas no se podrán utilizar hasta pasados quince dias hábiles, desde que se publique su aprobación en el BOP, lo que podría suponer llegar a mediados de mayo en el peor de los casos.

Desde la agrupación popular señalan además: «Mentres esperamos esta sesión plenaria, se pode ir avanzando en certas medidas das aprobadas nese acordo, e xa se debería de ir avanzando con axilidade na procura de que dada euro asignado sexa garantido no seu obxectivo, e así, fai falta ir mantendo reunións con responsables de Cáritas, Cruz Vermella, Agrupación de voluntarios de Protección civil, Anpas, Praceiros, Asociacións como CCAA ou polígono industrial e moi especialmente organizar o departamento de Servicios sociais ou administración para a tramitación das propias axudas que o Concello pon en favor dos autónomos, familias e persoas afectadas por esta crise».

Otro punto en cuya urgencia hace hincapié el PP es en la opción de agilizar las reuniones recurriendo a la tecnología: «Como urxente, entendemos que se debe de convocar a Mesa Local DE Comercio e que se pode facer por medio de calquera das plataformas online que existen nas redes sociais e nela convocar tanto ao CCA Carballiño, praceiros e Asociación de Empresarios do polígono, para tratar en concreto os temas relacionados con eles e así poder poñer en marcha entre outras a Plataforma Online do Comercio Llocal que terá que ser desenrolado polo CCA Carballiño, como nos sinalan desde os servizos técnicos do Concello, e tal como se comprometeu xa a asociación dos comerciantes, non só para os seus asociados senón que para todo aquel comerciante ou hostaleiro que se queira adherir, pois mais que nunca todo o comercio do pobo se debe de unir a un proxecto da envergadura deste de forma que nadie que queira participar quede fora. Así como que se valore favorablemente a incorporación a este plataforma dos demais comercios e negocios dos concellos da comarca».

Según la oposición municipal, la citada mesa local de comercio debería recibir del Concello los criterios de subvención a autónomos y familias que en esta primera fase será de 250.000 euros y ampliables a otros 650.000, que tamén están consensuados, pues forman parte del mismo proyecto.

Por parte del grupo municipal del PP, explican además su pesar por el retraso en los trámites municipales: «Seguimos ocupados en facer propostas realistas e chegar a acordos que de verdade desexamos que sexan unánimes para demostrar que sairemos todos xuntos desta, senón que tamén seguimos preocupados por ver como estas propostas consensuadas tardan en arrancar».