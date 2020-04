Jordi Cruz explota en «MasterChef»: «¡Sois los más contestones en ocho años!»

0

La Voz de Galicia M. Pérez

Redacción / La Voz 28/04/2020 10:41 h

«¡Sois los más contestones en ocho años!». Ese fue el resumen que Jordi Cruz hizo de la actitud de los concursantes de MasterChef en una noche en la que de nuevo varios de ellos mostraron su disconformidad con los veredictos de los jueces. Si en la segunda gala, el coruñés Iván Mariñas se enfrentó abiertamente a Samantha Vallejo-Nájera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz al recibir una mala valoración en la prueba de exteriores, en esta ocasión el turno fue de José María, que presentó un gazpacho de remolacha que nunca había hecho en su vida y que Cruz calificó de «porquería» y «marranada».

«Si me queréis probarlo», así bautizó su plato José María, en honor a Lola Flores en una primera prueba que contó con la presencia de su nieta, Elena Furiase. «Está muy malo», sentenciaba Samantha que encima le afeaba que no sabía hacer una crema. «Argamasa», lo calificaba Jordi Cruz, a lo que el concursante no parecía estar muy conforme y se giraba a sus compañeros: «Que pruebe alguien este gazpacho está buenísimo», provocando el enfado de los chefs. «Quién eres tú para discutir absolutamente nada de lo que te digamos nosotros que yo hace 28 años que cocino: esto es una marranada y se acabó», le decía Cruz visiblemente cabreado, al igual que los otros dos jueces. «No discutas nada, pero ni tú ni Iván ni el otro. no discutáis nada de lo que os dice este jurado: ¡Sois los más contestones en ocho años!», terminaba Jordi. «Escucha, asimila y evoluciona», le aconsejaba Samantha.

«¿Te parece una valoración excesiva Iván?», le preguntaba a Iván que ya había escuchado un veredicto no muy bueno a sus elaboración con verduras minutos antes. «Es tu valoración, no me parece ni excesiva ni poco excesiva, me parece que no queréis que digamos lo que pensamos o lo que sea...», respondía el gallego. «¿Quién ha dicho eso?», le preguntaba Cruz. «Acabáis de decir que no discutamos nada, yo creo que no he discutido absolutamente nada...», se defendía el gallego. «Podéis rebatir cosas evidentemente desde la razón y desde el sentido común», seguía el cocinero catalán. «Como tú eres el chef va a ser siempre mejor que el mío y lo entiendo. Es mejor que no diga absolutamente nada», añadía Iván. «Lo que acaba de pasar es que José María ha traído un puré feo, malo, que él ha dicho es un gazpacho de remolacha y le hemos dicho que no estaba bien a lo que él ha respondido 'no estoy de acuerdo'. Tú has hecho lo mismo en alguna otra ocasión y te encanta discutir», le decía de nuevo Cruz. «No es verdad, ni creo que sea un gallo tampoco», rebatía Iván que ya fuera de cocinas aseguraba que «no tengo la percepción que ser tan protestón si no que simplemente me gusta ser leal con mi forma de ser e intentar expresar lo que siento en cada momento».

Minutos antes Iván y Andy habían presentado sus platos en el mismo turno y eran reprendidos por los jueces por el estado en el que habían dejado sus cocinas. Después de que Andy mostrase abiertamente su rivalidad con el coruñés, los jueces le pedían al abogado que probase el plato de Iván. «No está mal», explicaba. «Yo tengo la percepción de que esto empieza como que está mediobueno, no está tan malo y después cuando acaba el veredicto está fatal», decía el gallego. «No, no, hemos dicho que era bonito, pero muy malo», le respondía Samantha. «Todo dicho Iván», sentenciaba Jordi.

Con esa tensión, Luna y Ana se erigieron como las mejores de la prueba individual y pasaron a la prueba de exteriores. Allí debieron confeccionar tres equipos que debían cocinar cada uno tres tapas con productos típicos de Murcia. El mejor equipo fue el liderado por Ana, junto a Sara Lúa, Iván, Saray y Juana. Y el plato del entrenador gallego fue elegido el mejor de la prueba después de haber elaborado «uno de los arroces más ricos de toda la historia de MasterChef».

Finalmente Rosa fue la eliminada al no saber resolver bien una prueba de eliminación en la que debían trabajar con cuatro recetas distintas de pollo.

El programa logró 2.915.000 de telespectadores, lo que supone un 20,2 % de cuota de pantalla, siendo lo más visto en la franja del prime-time y el tercer espacio más visto del día, solo por detrás de Sálvame Tomate e Informativos Telecinco.