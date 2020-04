Los 35 indicadores de la desescalada

0

La Voz de Galicia J. V. Lado

28/04/2020 22:54 h

Los casos con síntomas compatibles con el covid-19, el número de ucis disponibles, la cantidad de respiradores de reserva, los niveles de utilización del transporte público, el consumo de energía o la afiliación a la Seguridad Social son algunos de los parámetros fijados por el Gobierno para que las provincias puedan ir avanzando, cada una en función de sus posibilidades, en las distintas fases de la desescalada.

El Ministerio de Sanidad ha concretado 35 indicadores divididos en tres bloques fundamentales (epidemiológicos, de movilidad y sociales) que determinarán las decisiones a adoptar aunque de una manera agregada. «La interpretación de estos indicadores no estará sujeta a umbrales sino que se hará un análisis de conjunto teniendo en cuenta el contexto y todos los factores condicionantes que pueden influir sobre la epidemia». Es decir, no se establecen unas cifras concretas en cada campo a partir de las cuales se pueda concluir de manera automática cuando se pueden o no retomar las actividades previstas en la siguiente fase. Será una interpretación global de todos esos datos la que lo determine.

En el plano epidemiológico el objetivo es «detectar de forma precoz los cambios en la circulación del virus, así como hacer un seguimiento de las capacidades santiarias que permitan hacer frente a futuras tensiones sobre el sistema asistencial».

Los indicadores de movilidad «son centrales como punto de conexión entre la evolución de la epidemia y la actividad económica» porque en función de la evolución se podrá tener «una idea de la eficacia del proceso gradual de desconfinamiento» tanto por territorios como por actividades económicas.

La valoración se completa con criterios sociales y económicos que van a servir de referencia a la hora de acordar la transición de una fase a otra.

INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS

Indicadores generales (diarios)

Número de casos con síntomas compatibles con covid-19 (información de atención primaria, de teléfonos de atención, Apps, etc.).

Número de casos confirmados por laboratorio.

Número de casos no hospitalizados.

Número de casos hospitalizados.

Número de casos ingresados en UCI.

Número de casos fallecidos.

Número de casos y fallecidos en residencias de ancianos.

Número de casos en profesionales sanitarios y sociosanitarios.

Número de PCR realizadas y resultados.

Indicadores sobre la capacidad de los servicios de salud pública

Número de profesionales de los servicios de vigilancia epidemiológica dedicados a la respuesta de COVID-19 en relación con el número de casos diarios detectados.

Evaluación de la detección temprana

Porcentaje de los casos con síntomas compatibles de COVID-19 en los que se ha realizado una prueba diagnóstica.

Tiempo entre fecha de inicio de síntomas y la fecha de consulta en casos confirmados.

Tiempo entre fecha de inicio de síntomas y fecha de diagnóstico en casos confirmados.

Porcentaje de casos nuevos que no son contacto de casos confirmados conocidos.

Evaluación del aislamiento precoz de los casos confirmados

Tiempo entre la fecha de inicio de síntomas y la fecha de aislamiento.

Tiempo entre la fecha de primera consulta y la fecha de aislamiento.

Evaluación del control de los contactos de los casos confirmados

Número de contactos estrechos identificados por caso.

Porcentaje de contactos estrechos que desarrollan síntomas durante el seguimiento y son confirmados.

Indicadores de capacidad del sistema sanitario

Ocupación UCIs COVID-19/no COVID-19 2.

Ocupación de camas de agudos COVID-19/no COVID19.

Material en stock (EPIs, PCR, hisopos, envases, medicación crítica, soluciones hidro-alcohólicas, etc.)

Respiradores de reserva.

Capacidad diagnóstica de los laboratorios.

Centros no sanitarios en disposición de medicalizar.

INFORMACIÓN DE MOVILIDAD

Índice de movilidad interior por provincias respecto a la semana de referencia (febr. 2020).

Índice de movilidad exterior por provincia respecto a la semana de referencia (febr. 2020).

Movimientos de largo recorrido de vehículos ligeros por zonas geográficas.

Índice de movilidad global en los municipios de mayor población España (febr. 2020).

Utilización del transporte público en los núcleos urbanos de mayor población de España.

Movilidad por área de residencia.

Transporte de pasajeros y mercancías.

INDICADORES ECONÓMICO SOCIALES