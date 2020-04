Caen en aguas de Galicia los restos de un cohete ruso Soyuz

0

La Voz de Galicia Xavier Fonseca

28/04/2020 13:46 h

06.45 de la mañana. Carretera de Bens (A Coruña). Israel Nuñel se dirigía en coche a su puesto de trabajo en la refinería cuando un intenso destello asomó en el cielo. «Lo miré cinco segundos y me di cuenta de que era demasiado grande para ser una estrella fugaz. Puse los intermitentes de emergencia, paré el coche, cogí el móvil y me puse a grabar. La duración del vídeo es de unos cuarenta segundos, el tiempo que duró el objeto en precipitarse, en apariencia, sobre la torre de Hércules. Yo creo que si cayó algo, lo hizo en el mar», explica. Para Israel, un apasionado de la astronomía, fue un momento cargado de emoción. «No tengo telescopio, pero me encanta mirar al cielo y todo el conocimiento relacionado con el cosmos. Este tipo de eventos nos recuerdan lo insignificantes que somos en el Universo». Eso sí, a pesar de tener la suerte de presenciar un fenómeno tan poco habitual en Galicia, tiene claro que cambiaría ese momento tan especial por estar cinco minutos con su novia. Desde que se declaró el estado de alarma no he podido verla. «Espero que este fin de semana tenga la oportunidad», confiesa.

Meteoro sobre A Coruña pic.twitter.com/OHa6dNfYmA — Israel borja (@Canaan_1983) April 28, 2020

En el vídeo que grabó Israel, que ya cuenta con miles de reproducciones en las redes sociales, el objeto se parece a un meteoro, un fenómeno que ocurre cuando los restos de un objeto, como un asteroide, se precipitan por el cielo. Sin embargo, el origen no es natural, sino artificial, tal y como ha confirmado el Observatorio de la Universidad de Santiago.«Son los restos de un cohete Soyuz ruso. Fue enviado el pasado día 25 desde Baikonur (Kazajistán) para llevar suministros a la Estación Espacial Internacional. Una vez que realiza la operación, los restos del aparato quedan libres y empiezan a caer y dar vueltas alrededor de la Tierra. Puede ocurrir, como en este caso, que entre en la atmósfera y acabe desintegrándose», explica José Ángel Docobo, director del Observatorio Ramón Aller de la USC.«En el vídeo se puede ver un estela de gas, que seguramente se origina por el calentamiento del objeto, y también se aprecian muchos fragmentos. Esto suele ser habitual cuando se produce una reentrada de un lanzador porque tienen muchas partes diferenciadas que se pueden ver a simple vista. Si fuera un meteoroide el objeto no estaría tan fragmentado», sostiene el astrónomo Borja Tosar.

No es la primera vez que ocurre, en el año 2001 hubo un caso parecido «Este tipo de sucesos suelen estar bastante controlados. Se intenta que caigan en los océanos, pero siempre hay margen de error. En cualquier caso no supuso una amenaza para la población. A pesar de que en las imágenes parece que está cerca, debió caer a unos cincuenta kilómetros y, posiblemente, se desintegró antes de llegar al mar», reconoce Docobo.