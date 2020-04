La Caixa dona un millón de euros a los bancos de alimentos

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

29/04/2020 05:00 h

La acción solidaria Ningún Hogar sin Alimentos, impulsada por la Fundación La Caixa y CaixaBank, ha recaudado un millón de euros en solo un mes. Pero se calcula que las llamadas y peticiones de ayuda a las entidades benéficas y a los bancos de alimentos se han multiplicado por cuatro en España, así que, para atender esta creciente demanda, la Fundación La Caixa ha decidido doblar la aportación con una donación adicional de un millón de euros. Esto sumará un total de dos millones de euros, que se distribuirán entre los 54 bancos de alimentos asociados a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), que distribuirá los fondos entre los centros de toda España, entre los que figuran los de las ciudades gallegas.

El objetivo de la campaña en favor de los bancos de alimentos, explican desde la delegación territorial de la entidad financiera, es responder a la emergencia social derivada de la crisis sanitaria, además de cubrir la demanda habitualmente atendida mediante las campañas presenciales, que se han visto afectadas por la cuarentena.

«Ahora mismo, nuestra mayor responsabilidad es tratar de que nadie quede atrás. Y, en este punto de la emergencia social y sanitaria, todos hemos de velar para que las familias más vulnerables tengan cubiertas sus necesidades básicas. Por ello, queremos doblar la ejemplar y generosa respuesta de la ciudadanía e incentivar su colaboración y aportaremos un millón de euros más», ha explicado el presidente de la fundación bancaria La Caixa, Isidro Fainé.

¿Cómo se puede colaborar?

Hasta el momento, más de 16.000 donantes se han unido ya a la causa realizando una aportación económica a través de los canales operativos de CaixaBank, por Bizum, en el número 38014, enviando un SMS con la palabra «ALIMENTOS» al 38014, o en la web www.ningunhogarsinalimentos.org, donde la campaña sigue abierta.

Con una aportación de tan solo dos euros, los bancos de alimentos pueden proporcionar los alimentos básicos para una persona durante un día entero y, con una contribución de 20 euros, una familia pequeña se mantiene toda una semana. En estos momentos, los bancos necesitan aprovisionar sus almacenes con los alimentos más básicos y productos infantiles, como la leche, dado que entre los usuarios hay 41.000 lactantes.

Unicef entrega portátiles a los centros de menores

Unicef va a entregar más de 2.100 dispositivos electrónicos —tabletas y ordenadores portátiles— a centros de protección de menores de diversas comunidades autónomas para contribuir a que ningún niño ni adolescente se quede atrás durante la crisis de la covid-19 en España y todos puedan continuar con sus estudios.

«Con esta iniciativa pretendemos reducir la brecha digital que en esta crisis ha quedado aún más patente, y que impide a nuestros niños más vulnerables continuar con sus estudios. La educación es uno de los derechos prioritarios que tenemos que proteger en una emergencia como la actual», subrayó Gustavo Suárez Pertierra, presidente de Unicef España.

La desigualdad en el nivel de vida de los niños también se manifiesta en la brecha digital, en el acceso a dispositivos electrónicos y a Internet, que en esta emergencia ha quedado de manifiesto: muchos niños de familias vulnerables o que viven en el sistema de protección no tienen acceso a estos recursos. En España, el 95,2 % de los pequeños de entre 10 y 15 años usan habitualmente Internet. Pero todavía hay 300.000 niños que no han utilizado nunca un ordenador, y 140.000 que no han accedido a la red, alertan desde Unicef.

Feliz cumpleaños, capitán Moore

El capitán Moore se ha convertido en un icono del Reino Unido al encabezar una campaña que ha recaudado más de 30 millones de euros para la lucha contra la pandemia. El veterano oficial, que este jueves cumple 100 años, ha recibido ya más de 120.000 postales de todo el mundo para felicitarle por su aniversario.

Una victoria a salvo de contagios

Aunque es altamente improbable que el coronavirus haya llegado a lo alto del obelisco que conmemora en San Petersburgo la victoria de Rusia sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, un operario municipal se empleó ayer a fondo para desinfectar la estrella que evoca la gesta de la antigua Leningrado.

Más de 500 sanitarios viajaron gratis con Renfe

Durante un mes, desde el 27 de marzo hasta el pasado lunes, un total de 551 sanitarios viajaron de forma gratuita en los servicios de Renfe en Galicia por motivos laborales. En toda España, se han beneficiado de este servicio 3.672 profesionales de la sanidad.

Durante el período que dure el estado de alarma, Renfe ha previsto que médicos, auxiliares, y personal de enfermería y laboratorio puedan acceder a los trenes de alta velocidad, larga distancia, media distancia y Avant de forma gratuita, desde su lugar de trabajo habitual a otras localidades donde la situación requiera su presencia.

Obtención del billete

Para poder obtener el billete gratuito, estos trabajadores deberán presentarse en los centros de servicio de las estaciones, los controles de acceso o, si las estaciones no disponen de estos puntos, directamente al interventor del tren, y se les expedirá el billete y se les asignará una plaza.

Para ello, el personal sanitario debe ir identificado mediante el carné del colegio profesional correspondiente a su especialidad sanitaria, la tarjeta de identificación del centro donde presta sus servicios, o bien con un certificado del hospital al que deba acudir y que justifique su desplazamiento.