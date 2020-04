Versión celanovesa del «Himno a la alegría»

0

La Voz de Galicia María Doallo

Ourense 28/04/2020

La charanga BCB no pierde la marcha ni con todos sus miembros confinados. Tanto es así que no han dudado en ponerse manos a la obra con el fin de ofrecer al público que les sigue y que cada verano disfruta de sus conciertos, de una versión muy personalizada del Himno a la alegría. «Vista la situación de paralización general queríamos seguir presentes al menos en las casas de aquellos que nos escuchan puesto que todavía no sabemos qué pasará con todas las citas previstas de cara a verano», explica Manuel Alejandro López. Además de ser el presidente de la cooperativa de BCB, toca la tuba en la agrupación. «A algunos de nosotros el estado de alarma nos pilló sin los instrumentos en casa así que decidimos darle otro toque más original y utilizar cosas de andar por casa para crear el sonido adecuado», añade. Desde chanclas o un salero hasta ollas de cocina, los músicos de esta banda celanovesa tiraron de imaginación y el resultado ha gustado a miles de personas que han visto el vídeo en tan solo unos días. «Nos divertimos muchísimo haciéndolo. Queríamos llegar y alegrar al mayor número de personas posible y a la vez hacer un homenaje a Beethoven, porque este es su año», termina Manuel. No se quedan aquí, estos músicos ourensanos ya han grabado otra nueva sorpresa que verá la luz en los próximos días.