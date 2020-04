Seis positivos por covid-19 en la residencia de mayores de Vimianzo

0

La Voz de Galicia Toni Longueira

Carballo / La Voz 27/04/2020 14:28 h

Seis positivos por coronavirus detectados en la residencia de mayores de Vimianzo han provocado una verdadera movilización de medios, tanto técnicos como humanos, por parte de la dirección del centro DomusVi, Concello y Guardia Civil.

Los hechos comenzaron a mediados de semana pasada. Los responsables del geriátrico decidieron realizar test de detección de covid-19 entre sus 150 usuarios y los 72 trabajadores en nómina. Estas pruebas se llevaron a cabo entre el jueves y el viernes. Los resultados dejaron seis positivos, «entre personas asintomáticas». Es decir, que tenían el virus, pero que no habían manifestado ningún tipo de malestar o dolencia relacionado con el coronavirus. Finalmente son cinco trabajadoras y un usuario los contagiados, «aunque todos ellos se encuentran bien de salud». Las empleadas ya no fueron a trabajar el sábado y quedaron confinadas en sus casas y sus puestos de trabajo fueron ocupados por otras profesionales sanitarias. Pero al tratarse de una gran residencia, con 222 en su interior entre mayores y trabajadores, la dirección de DomusVi, el Ayuntamiento y la Guardia Civil activaron un plan sin precedentes en la Costa da Morte con tres objetivos claros: primero informar a los familiares, segundo garantizar la seguridad y bienestar de los trabajadores y tercero cortar de raíz cualquier tipo contagio

En este protocolo, que se prolongó durante todo el fin de semana, participaron de forma coordinada y conjunta, la dirección de la residencia de mayores; la alcaldesa, Mónica Rodríguez, y agentes de la Guardia Civil de Vimianzo, encabezados por el comandante de puesto, Rubén Fernández.

Para empezar, el Concello y el instituto armado trabajaron en la búsqueda de alojamientos para todos aquellos empleados que no desean regresar a sus domicilios particulares para evitar la propagación de coronavirus. Hubo llamadas a hostales de todo el caso urbano de Vimianzo, seis, en total, y albergues de todo el término. Finalmente se consiguieron unas 70 camas, repartidas entre dos hostales de Vimianzo, un tercero de Baio y dos albergues: Berdoias y Baíñas: «Agora mesmo son uns trinta os traballadores os que teñen a intención de acollerse a estes aloxamentos temporais», explicó la regidora, quien añadió: «Temos habilitados dous hostais de Vimianzo, un en Baio e o albergue de Berdoias». Estas camas son destinadas a trabajadores que dieron negativo y que siguen con sus labores diarias en la residencia. De hecho, este lunes por la mañana se celebró una junta local de seguridad para abordar este tema y la situación, según apuntó la regidora, está normalizada «grazas a este protocolo de traballo que durou toda a fin de semana e tamén grazas a que o persoal do centro ten os equipos de protección necesarios para o desenvolvemento do traballo. Que so haxa seis positivos asintomáticos entre 222 persoas demostra que están a facer ben as cousas dende que comezou esta crise sanitaria».

Por su parte, la dirección de la residencia de mayores, rechazó hacer declaraciones al respecto.