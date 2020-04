Sanidad presume con datos erróneos de estar entre los diez países que más test hacen

0

El Ministerio de Sanidad quiso colgarse este lunes una medalla con un ránking de la OCDE en el que España figuraba en octavo lugar del mundo en número de test realizados, pero la letra pequeña del informe ha acabado dejando mal al Gobierno. Por la mañana, el organismo internacional publicó una clasificación en la que España aparecía en el 'top ten' mundial de pruebas diarias con 28,6 por cada 1.000 habitantes, unas cifras similares a las de Noruega (28,5), Suiza (28,8) e Italia (29,7) y por delante de Alemania, Austria o Dinamarca, aunque lejos de Islandia (134,9) y de Luxemburgo (64,6). El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, escribió en su cuenta de Twitter: «Es bueno ver a España entre los diez principales países en pruebas. El aumento de la capacidad en la realización de test es crucial para las estrategias de desconfinamiento y reducir los riesgos de nuevos brotes».

Poco después, en una nota de prensa, el Ministerio de Sanidad aprovechaba la clasificación para presumir del número de test que hacía España. En sus cuentas de Twitter, tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el ministro Salvador Illa, sacaban pecho. «España está entre los 10 primeros países de la OCDE que más pruebas de covid realiza. Seguimos trabajando para aumentar nuestra capacidad diagnóstica y afrontar así la transición hacia una nueva normalidad de forma segura», afirmaba el jefe del Ejecutivo.

Sin embargo, en la nota de prensa de Sanidad había más información. Se detallaba que se habían realizado hasta el 23 de abril ya 1.035.522 PCR, que tardan cuatro horas en dar resultados aunque son los más fiables, y 310.000 test rápidos, cuyos datos se obtienen en solo 15 minutos pero tienen una fiabilidad de alrededor del 65%. Esto es, España había hecho unas 22 PCR y 6,6 pruebas rápidas por cada 1.000 habitantes.

Números que no cuadran

Pero aquí estaba el problema. En el caso de España, la OCDE había utilizado las cifras enviadas por el Gobierno. Para el resto de los países, la fuente de las cifras es el agregador de información Our World in Data, que únicamente contabiliza los PCR, y que también tiene datos de España: 22,29 PCR por cada mil habitantes. Con este número, el país saldría de los diez primeros y se situaría en el puesto 17, por debajo incluso de la media de la OCDE, justo detrás de Irlanda y Portugal.

De hecho, Our World in Data explica que España no tiene datos del número de test que realiza y que ese 22,29 se obtiene al estimar una cifra que Illa dio en una comparecencia del 13 de abril (930,230) y otra con datos del día 23 (1,035,522). Pero los números, de nuevo, no cuadran. El ministerio afirma que ahora realiza entre 40.000 y 47.000 test al día, con lo cual en el periodo entre el 13 y el 23 de abril habría hecho, como mínimo, 400.000. Y si se suman a esos 930.000, España debería estar en por lo menos 1.300.000, no en los 1.035.000 que dice Sanidad.