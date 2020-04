Un 99 % de padres responsables en Galicia: «Pusimos denuncias, pero a adultos que intentaron camuflarse para dar un paseo»

0

La Voz de Galicia M. Méndez

27/04/2020 20:10 h

El del domingo era el primer día de libertad condicional, una hora de paseo y en el radio de un kilómetro alrededor de casa. En las redes sociales saltó la alerta tras la publicación de imágenes donde el bullicio lo protagonizaban padres e hijos. En las urbes gallegas, sin embargo, aunque sí hubo puntos donde surgieron ciertas aglomeraciones, como el paseo marítimo de Samil o el de Riazor, los progenitores fueron «responsables», según destacan los distintos cuerpos de seguridad locales.

«La gente buscó el mar tras 40 días de encierro», admiten desde el Ayuntamiento de Vigo. Aunque los agentes municipales sí tuvieron que avisar, a riesgo de multa, a padres por intentar acceder a parques infantiles, que están cerrados, o jugar en la arena en playas como Canido, no hubo que imponer sanciones.

Una dinámica generalizada y con excepciones puntuales, como la de una familia sancionada en Ourense «por ir más miembros adultos de los permitidos», confirmó la concejala de Seguridade María del Mar Dibuja. «El 95 % de las madres y padres son respetuosos. Nuestro trabajo es, sobre todo, de apercibimiento y pedagógico, tenemos que ir explicando la nueva orden ministerial a la gente», matiza Carlos García Touriñán, director del Área de Seguridade Cidadá e Mobilidade de A Coruña.

Sanciones por picaresca

De las 34 denuncias remitidas el domingo en esta ciudad, «unas 20 fueron a adultos, sin hijos, que intentaron camuflarse para dar un paseo», añade Touriñán, «pero ninguna a madres o padres por saltarse las normas durante esta salida de una hora».

«Aunque en algunas fotos del domingo se vio a gente muy junta, en la mayoría se trataba de un efecto óptico. Si te situabas en su mismo plano, la distancia se mantenía», defiende el responsable de Seguridade Cidadá. Desde el inicio del estado de alarma se tramitaron cerca de 900 sanciones solo en A Coruña.

El balance de las principales ciudades gallegas en número de habitantes coincide con el de la Delegación del Gobierno a nivel autonómico. «Tras conocer los datos concretos de la primera jornada de salida de la infancia y los datos provisionales de este lunes, vemos que el comportamiento del 99% de las gallegas y gallegos es modélico. El civismo es generalizado», destaca el delegado el Ejecutivo central, Javier Losada. «La mayoría de las advertencias informativas son a grupos de madres y padres que no cumplen la distancia de seguridad», detalla.

A nivel estatal, la salida de los niños tampoco aumentó los arrestos ni las sanciones de días anteriores. Las fuerzas de seguridad tramitaron 17.515 propuestas de sanción y detuvieron a 157 personas el domingo, lo que supone «una cifra similar» a la de jornadas anteriores, aseguró el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El sábado, cuando los menores de 14 años todavía no podían salir a la calle, se efectuaron 137 detenciones y se entregaron 17.901 sanciones.

La regla de los «cuatro unos»: un paseo de una hora, en un kilómetro y con un adulto

Una minoría del 1 %

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, también ensalzó en rueda de prensa el «comportamiento modélico del 99 %». Fueron mayoría frente a una minoría «absolutamente insolidaria», calificó su compañero de gabinete, Grande-Marlaska, y que puso en peligro, dijo, «a sus hijos y a la sociedad».

Es por eso que el titular de Sanidad lamentó los «excesos cometidos». De cara a las próximas jornadas, Illa remarcó que «no se pueden producir más abusos. Si el Gobierno permite una medida de alivio, debe ejercerse en las condiciones que decreta». Illa emplazó a ese uno por ciento que no ha cumplido las normas a que lo haga en el futuro «por el bien de todos».

Para evitar concentraciones, García Touriñán recomienda que se eviten las horas punta de aquí en adelante. Esto es, de 12.00 a 14.00 de la mañana y de las 17.00 a las 19.00 de la tarde. «Es cierto que un domingo sale más gente, más aún cuando sabes que el resto de la semana va a llover, y que era el primer día con este permiso en semanas», confiesa.

Desde el Gobierno recuerdan la regla de los «cuatro unos»: un paseo al día de una hora, en un kilómetro de distancia del domicilio y con un adulto acompañando a un máximo de tres pequeños.

Los paseos activos, es decir, sin pararse a jugar en grupos, pueden ser por espacios públicos y en lugares naturales. «En localidades como A Coruña sí dejamos ir a las playas. Primamos que haya más espacio libre, pero a la gente le decimos que no se confíe. Que no se cruce con agentes uniformados por la calle no quiere decir que no estemos vigilando. Los estamos viendo desde las cámaras de seguridad o a través de los agentes que van de incógnito», advierte Touriñán.