Los hosteleros creen que las terrazas podrían reabrir entre el 10 y 25 de mayo

maría guntín

; «Que estou desexando abrir? Por suposto. Que é o momento? Non sabería dicircho» Suso Díaz, propietario de una cervecería en Lugo, comenta la actual situación que sufren los hosteleros por la crisis provocada por el coronavirus. ALBERTO LÓPEZ

Suso Díaz, empresario de Lugo, asegura que pocos podrán sobrevivir a las consecuencias de la pandemia

Lugo es ciudad de vinos y tapas. La filosofía que habita en esta ciudad no se comprende si no se habla de la importancia que tiene el momento de la caña con los amigos en la vida de los lucenses. Pero la supervivencia de esta cultura de bares tras la pandemia global provocada por el coronavirus no está del todo clara. Suso Díaz está al frente de la Cook, un local que ofrece desde servicio de cafetería por el día hasta copas por la noche. Con 23 empleados a su cargo, explica que aún no sabe si podrá volver a reabrir su local.

