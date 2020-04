La desinfección sin permiso que acabó en el cuartel

0

Pontevedra 27/04/2020 17:51 h

Desde siempre se sabe que con la lejía hay que andarse con ojo. Provoca manchas irreversibles en la ropa, daña las manos o escuece los ojos. Ahora, a cuenta de lo que está pasando en Barro, se ha descubierto que la lejía también es capaz de levantar enormes polémicas. A saber: en el municipio pontevedrés, el PP, que está en la oposición y no en el gobierno, decidió hacer por su cuenta, con 120.000 litros agua y su pertinente dosis de lejía, una desinfección a lo grande de los viales y calles de Barro. Consideraban los populares, tal y como indicó su líder, el exalcalde José Antonio Landín, que había «que hacer despertar al gobierno local, que no estaba desinfectando». Y sin pedir autorización, tal y como ellos reconocen, se pusieron manos a la obra. La historia, de momento, ha llegado ya al cuartel, y promete dar más de sí.

Los populares, que como indica Landín no pidieron permiso al Concello para desinfectar porque «mandar un escrito al alcalde es como lanzarlo desde el puente de O Burgo, que venga la marea y se lo lleve», comenzaron la semana pasada con la desinfección. Al principio, modestamente, con los propios ediles cargando a cuestas con sulfatadoras. Pero este último fin de semana ya contrataron a una empresa para que, con un camión cisterna, desinfectase calles y viales.

Esta última acción soliviantó al alcalde, Xosé Manuel Fernández Abraldes (BNG), que no da crédito a que se iniciasen esos trabajos sin someterse a ningún control por parte de alguna Administración. El regidor, convencido de que se debe investigar esta cuestión porque «pode ser un posible delito medioambiental», se desplazó ayer al cuartel para tramitar la pertinente denuncia. Igualmente, dio parte a la Consellería de Medio Ambiente. Abraldes sostiene, además, que el Concello lleva haciendo desinfecciones en puntos sensibles, tal y como mandan los protocolos sanitarios, desde la primera semana de alerta sanitaria.

El PP no se ha inmutado con la denuncia. Todo al contrario, sus ediles señalaban ayer que continuarán adelante con la desinfección y calificaban de «heroicidad» el apoyo manifestado por los vecinos que colaboraron con ellos en esta ardua tarea.