Denuncian discriminación provincial a los concellos del PSOE

La Voz de Galicia

28/04/2020 19:55 h

El secretario provincial del PSOE, Rafael Rodríguez Villarino, aseguró en rueda de prensa virtual que Feijoo, Baltar y Jácome viven en confinamiento político, rechazando las iniciativas y las reuniones solicitadas por la oposición y buscando el rendimiento electoral. Acusó a la Diputación de marginar a los concellos socialistas. En la comparecencia realizada desde la sede provincial del partido, Villarino acusó a Feijoo, Baltar y Jácome de preocuparse solo de los titulares, en lugar de promover acuerdos e iniciativas conjuntas para luchar contra el coronavirus. El socialista recordó que todas las iniciativas propuesta por este partido fueron sistemáticamente rechazadas, aunque luego «copiasen cousas como a gratuidade do aparcamento do Hospital, que foi unha proposta nosa. E tamén deberían facer o mesmo co novo aparcamento do CHUO». Rafael Rodríguez Villarino denunció que la Diputación ha marginado sistemáticamente a los concellos gobernados por el PSOE, a los que no ha facilitado ningún tipo de material, teniendo que comprar las mascarillas, los materiales de protección y los productos de desinfección «e ata lle reduciu a Deputación a periodicidade da recollida de lixo, nestes momentos que é cando máis se xenera». Calificó de escandalosa la campaña de los alcaldes del PP que se está llevando a cabo, en la que se vincula la actividad realizada a la imagen del alcalde, y la vinculó a la intención de los populares de sacar rendimiento electoral de la situación. También denunció el caso de Melón, donde no se entregó material y un edil del PP fue repartiendo mascarillas por las viviendas.