Critican a Concello y Xunta por no realizar las pruebas del coronavirus a los bomberos

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia que

28/04/2020 19:55 h

El BNG llevará el caso de los bomberos de Ourense a la comisión permanente del Parlamento de Galicia. La formación pidió al Concello y a la Xunta que se realizasen las pruebas PCR a todos los bomberos tras detectarse un positivo y finalmente se las tuvieron que hacer en la privada. Noa Presas ha denunciado la «inacción do Concello e a Xunta e a connivencia do PP coa sanidade privada». Para la formación nacionalista no es de recibo que ni el Concello de Ourense ni la Xunta de Galicia reaccionasen cuando se trata de un servicio que da respuesta a las necesidades de miles de ciudadanos. «É inadmisíbel que non se fixera a proba desde a administración galega a todos os bombeiros deste parque», señaló Noa Presas. Para la diputada del BNG con esta actuación queda en evidencia «que sigue habendo unha convivencia do PP coa sanidade privada. Non hai unha intervención pública real nos laboratorios privados», afirmó.