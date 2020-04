Ábalos plantea que las empresas escalonen los horarios de entrada para controlar los picos de movilidad

0

La Voz de Galicia La Voz

27/04/2020 22:34 h

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana prevé establecer un proceso «gradual y seguro» para la vuelta a la normalidad en la movilidad urbana tras la crisis de la covid-19. En una comparecencia ante la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso, el titular del departamento, José Luis Ábalos subrayó que el sector del transporte y la movilidad será sometido a un importante nivel de estrés durante ese proceso.

Dado que la recuperación progresiva de las distintas actividades vendrá acompañada de un aumento de la movilidad, especialmente en las grandes ciudades, el Ministerio trabaja ya en medidas agrupadas en tres ejes: el incremento de la oferta, la gestión de la demanda y la seguridad en el transporte.

De cara a reducir la demanda, se propone que las empresas piensen en escalonar los horarios de la jornada laboral para así aplanar el pico de las horas punta o establecer franjas horarias de personal en teletrabajo. La idea pasa por lograr niveles de actividad equivalentes a antes de la crisis pero con cifras de movilidad más reducidas y evitando aglomeraciones en las horas más potentes. También se fomentará el uso del vehículo individual.

Confinamiento en territorios

En relación a la desescalada asimétrica que valora el Gobierno, Ábalos recordó que no es competencia de su departamento pero dejó claro su criterio favorable: «A mi modo de ver, la desescalada tiene que ver con la extensión, no al revés. Porque si uno está ahora confinado en su casa, puede que ahora se confine en su territorio. Hay que preservar, sobre todo a los territorios que no han tenido contagios», señaló, citando el ejemplo de las islas. «A las islas que no han tenido contagios, que no han tenido muertos, no les podemos aplicar la misma medida que otros (territorios) donde hay otros problemas», manifestó.

Preguntado sobre cuándo se autorizará a los ciudadanos que poseen una segunda residencia desplazarse a ella, respondió en la misma clave: no sólo habrá que determinar cuándo, sino también dónde. «Entiendo yo que el uso o no de las segundas residencias dependerá también de dónde se ubiquen. Habrá menos riesgo si tengo mi segunda residencia a 15 minutos que si me tengo que cruzar España. No lo llevo yo. Nosotros nos ocupamos de la movilidad«, zanjó.