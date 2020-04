Doblar camas de uci y reforzar los centros de atención primaria, las claves para la desescalada

0

La Voz de Galicia

Redacción / La Voz 26/04/2020 12:47 h

El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha trasladado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sus recomendaciones sobre cómo debe efectuarse el proceso de «desescalada» para afrontar una estrategia de transición y volver de una forma progresiva a la «normalidad». El director del Centro, el doctor Fernando Simón, ha informado esta mañana en rueda de prensa (el solo, por primera vez), que recoge Efe, de que han trasladado al jefe del Ejecutivo esas recomendaciones tras escuchar a todos los expertos que desde que comenzó la crisis asesoran a este centro de coordinación, y ha insistido en que esa transición dependerá de la evolución de indicadores sanitarios.

Uno de los aspectos relevantes es que será necesario doblar camas de la uci y reforzar los centros de atención primaria. En concreto, en el extenso documento en el que se contienen las recomendaciones y directrices se establecen, entre otras muchas cuestiones, las siguientes: «El objetivo a corto plazo es garantizar una expansión neta de camas para pacientes agudos y de uci que no continúe desplazando recursos de tratamiento de no covid-19 a covid-19. En las siguientes fases de la epidemia es necesario reanudar la asistencia habitual de pacientes con patologías distintas a covid-19 que durante la primera onda epidémica, no fueron atendidos como lo habrían sido en circunstancias ordinarias. Además, es importante asegurar las medidas de control de la infección en hospitales y centros socio-sanitarios para garantizar que se no conviertan en focos de infección, tanto para trabajadores como para pacientes admitidos por otras causas».

Más en concreto, ese reforzamiento de las capacidades asistenciales tiene dos objetivos: uno, la recuperación de la calidad asistencial para pacientes sin covid-19; y dos, el establecimiento de instalaciones adecuadas para pacientes con la infección durante los próximos meses, que permitan además responder ante posibles rebrotes de la enfermedad y nuevas ondas epidémicas. El reforzamiento iniciado en las últimas semanas en todas las comunidades debe consolidarse, indica el documento, y se debe garantizar la «posibilidad de desplegar capacidades adicionales que estén operativas en un breve espacio de tiempo».

Simón ha insistido hoy en que en ningún caso la transición conducirá a una situación de «normalidad» tal y como esta se podía entender hace un año, y en la importancia de evitar durante la transición cualquier paso atrás. Las recomendaciones que el Comité de Gestión ha remitido al presidente del Gobierno se agrupan en cuatro apartados diferentes para asegurar todas las «capacidades específicas», ha informado Simón:

En primer lugar, la importancia de mantener la ya citada capacidad de respuesta de todo el sistema asistencial, tanto a nivel hospitalario como en los centros de atención primaria.

asistencial, tanto a nivel hospitalario como en los centros de atención primaria. En segundo lugar, ha apuntado que en la fase que ahora comienza no interesarán tanto el número de nuevos casos, «aunque estos seguirán siendo muy importantes», como asegurar la capacidad de analizar los casos sospechosos para ser capaces de detectar cualquier inicio de un nuevo brote y poner en cuarentena a las personas afectadas para frenar los contagios.

y poner en cuarentena a las personas afectadas para frenar los contagios. En tercer lugar, Simón ha incidido en la importancia de «mantener la tensión» frente a la pandemia y de conservar en ese sentido todas las medidas de distanciamiento social e higiene personal que se han generalizado durante las últimas semanas.

que se han generalizado durante las últimas semanas. El responsable del centro de gestión de la crisis ha subrayado la importancia durante los próximos días de conocer con precisión la situación epidemiológica para afrontar la transición y avanzar hacia «la normalidad», y de analizar y comprobar si las medidas que se van adoptando funcionan como se esperan.

El doctor se ha referido también, y así lo han recogido en las recomendaciones que han trasladado al presidente del Gobierno, de identificar zonas geográficas muy concretas para saber si pueden implementar medidas específicas y diferenciadas. En ese sentido, ha destacado la coordinación que existe con los técnicos especialistas de cada Comunidad Autónoma, pero ha advertido que esas medidas diferenciadas podrían requerir inversiones o una reorganización de servicios, por lo que esas decisiones deberán corresponder a los niveles más políticos de la administración. Ha incidido en que esas decisiones requerirán la implicación política de ministerios, consejerías o presidentes autonómicos.

Simón ha corroborado que cuando finalice esta crisis sanitaria será necesario replantearse muchas cosas relacionadas con el sistema sanitario, pero hoy ha incidido en que confía que el conjunto de recomendaciones que los expertos han trasladado al Gobierno para iniciar el proceso se «desescalada» sean útiles.

La regla de los 4 unos

Por otra parte, y en cuento a las salidas que desde hoy pueden realizar los niños menores de 14 años, La Moncloa ha publicado un vídeo didáctico que denomina «la regla de los 4 unos» .

📢Las niñas y niños menores de 14 años ya pueden salir a jugar y pasear. Es nuestra RESPONSABILIDAD hacerlo con seguridad.



Sigue la regla de los 4 1⃣:

1⃣adulto

1⃣vez

1⃣hora

1⃣km



Y no olvides las pautas de higiene y la distancia social‼#EsteVirusLoParamosUnidos



Dentro vídeo👇 pic.twitter.com/cw20tZdHpk — La Moncloa (@desdelamoncloa) April 26, 2020

Desde el Gobierno apelan a la responsabilidad de todos para que se cumplan y respeten las normas.