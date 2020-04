A Deputación de Lugo repartiu mascarillas ao 30 % da poboación dos concellos de menos de 20.000 habitantes

0

Lugo / La Voz 26/04/2020 15:01 h

A Deputación de Lugo, a través do persoal do parque móbil, rematou a primeira fase do reparto de mascarillas cirúrxicas para a protección dos veciños da provincia, unha medida coa que se entregarán 72.000 unidades nos concellos de menos de menos de 20.000 habitantes. Deste xeito, só nesta primeira remesa, a institución provincial cubre co material que adquiriu con fondos propios máis do 30% da poboación total destes municipios, tal e como subliñou o presidente, José Tomé, quen avanzou ademais que nunha segunda fase de distribución de mascarillas a Deputación pretende chegar ata o 50% da poboación destes concellos.

A distribución de material por municipios determinouse de maneira proporcional ao seu número de habitantes, tomando como referencia o 30% da súa poboación. As tarefas de reparto desenvólveas o persoal do parque móbil con once vehículos, unha labor coordinada de tal forma que cobre todos os concellos nun día. «Así garantimos que cheguen o máis pronto posible, porque canto antes cheguen, antes se poden organizar os concellos para distribuír todo o material de protección», subliñou Tomé Roca.

«Dende o Goberno da Deputación imos a seguir colaborando cos concellos para que os veciños e veciñas da provincia de Lugo estean o máis protexidos posible, e para lograr este obxectivo, en función de como evolucione a pandemia, dende a Deputación estaremos atentos a outras posibles colaboracións para o benestar de todos», incidiu.

Pedido de material

A institución provincial realizou a semana pasada un pedido de 220.000 unidades de material hixiénico-sanitario de protección fronte ao coronavirus covid-19. Tomé Roca asinou un decreto que ordena a contratación, mediante tramitación de emerxencia, do subministro dun total de 112.300 mascarillas, 100.000 luvas, 4.000 calzas, 3.000 gorros e 100 xeles hidroalcólicos de 1 litro, por un importe de case 140.000€ con fondos propios.