Y los niños volvieron, por fin, a las calles, a los parques, a las playas

La Voz de Galicia Rosa Estévez

Vilagarcía / La Voz 26/04/2020 18:57 h

Con patinetes, con bicicletas y hasta con algún osito de peluche. El primer día de desescalada para los niños coincidió con una mañana de domingo luminosa, y fueron muchas las familias que aprovecharon la ocasión para bajar a la calle con sus integrantes más jóvenes. Vilagarcía no fue una excepción, y a las once de la mañana eran muchos los rapaces que circulaban junto a alguno de sus padres, mirando soprendidos la sucesión de tiendas cerradas y las mascarillas que, ahora, lleva puestas casi todo el mundo. «Eso es lo que más le sorprende, lo de que la gente lleve la cara cubierta», cuentra la madre de una pequeña que reconquista, feliz, la zona verde de A Xunqueira, el paseo junto al río. Y eso que ella también lleva una minúscula mascarilla protegiendo su cara.

Tras una cierta confusión sobre si se podría visitar, o no, las playas, quedó claro el sábado que al arenal se podía acudir siempre que fuese para pasear y no para tumbarse al sol, por mucho que esto último pudiese apetecer. En A Concha-Compostela se pudo comprobar que los vilagarcianos tenían ganas de tocar la arena. Un papá se sentó durante unos instantes, junto a un pequeño que acaba de arrancarse a caminar. «Nos cogió todo esto cuando estaba dando sus primeros pasos... Pero bueno, hoy salimos para aprovechar, que me parece que ya dan lluvia para pronto», comenta. Junto a la orilla, una madre juega a lanzar piedas al agua con su hijo. Ya es mayorcito y «aunque a veces dice que se aburre, está llevando la cuarentena muy bien».

En general, los vecinos de Vilagarcía cumplieron de forma más que aceptable las recomendaciones para salir de casa con sus hijos. Así lo constataron los soldados que durante la mañana vigilaron las calles para evitar desmanes. «Hay mucha gente fuera, muchísimos niños, pero todo el mundo se está portando fenomenal», aseguraron los uniformados.

En el resto de la comarca de O Salnés la situación fue muy similar. «La gente se está portando muy bien», comentaban los agentes de guardia en las policías locales.