Los niños barbanzanos comienzan a tomar las calles

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia M. Gómez

Ribeira 26/04/2020 13:05 h

Muchos niños de Barbanza no esperaron a la tarde para salir por fin a dar un paseo tras casi un mes y medio confinados, y equipados con las consabidas mascarillas y con bicicletas, patines y patinetes empezaron a tomar las calles de la comarca desde por la mañana. El paseo de Coroso de Ribeira, la zona rianxeira de A Ribeira y las principales calles y plazas de las localidades barbanzanas registraron un movimiento que hacía semanas que no se veía.

Con el permiso del Gobierno para que los menores de 14 años puedan volver a salir a la calle, se han reabierto espacios como playas y paseos marítimos que hasta ahora estaban vetados a causa del estado de alarma. Es el caso del Concello de Boiro, que, siguiendo las recomendaciones marcadas, ha levantado el precinto de paseos y espacios verdes del municipio, aunque se insiste en que deben respetarse las restricciones pautadas por las autoridades sanitarias. «Apelamos a todos os cidadáns que sexan responsables e fagan un uso racional destes espazos comúns», pidió el alcalde, José Ramón Romero. Parques infantiles, espacios recreativos y áreas deportivas permanecerán cerradas y su uso y acceso está prohibido, al igual que en los demás municipios de Barbanza.

De hecho, en Ribeira se han señalizado y precintado de nuevo todos los parques infantiles para evitar tentaciones y se recuerda que su uso está prohibido, como también lo están las aglomeraciones de personas. Es en este aspecto en el que están haciendo hincapié las policías locales a la hora de realizar el seguimiento de esta primera jornada de salidas controladas para los menores de 14 años.

En cuanto al acceso a espacios públicos, los concellos de Barbanza no han establecido restricciones más allá de las limitaciones que recoge el decreto del gobierno central, salvo en el que caso de A Pobra. El gobierno pobrense ha dado una serie de instrucciones para el tránsito por las zonas de de O Areal y As Xunqueiras, hasta ahora cerradas. En el caso de la playa de O Areal, se establece que podrá caminarse por ella únicamente en sentido desde el centro urbano hacia O Xobre, mientras que el recorrido a la inversa deberá realizarse por el paseo marítimo; en el caso de As Xunqueiras, debe caminarse en el sentido de las agujas del reloj.

Junto a estas medidas, que sí deben respetarse, el Concello ha establecido también una serie de recomendaciones que no son obligatorias y por lo tanto no se vigilará su cumplimiento, pautando las salidas de los niños en turnos en función de la letra de su primer apellido y si se trata de un día par o impar.