Más de cien gallegos relatan sus miedos e ilusiones ante la crisis sanitaria

Sin decaer, a pesar de las enormes dificultades, y plantando cara al covid-19. Así se muestran muchos de los más de cien gallegos que hoy entrevistamos en las trece ediciones de La Voz. Muchos de ellos miraron de frente al coronavirus en primera línea desde el inicio de la crisis. Médicos, farmacéuticos, cajeras de supermercado, personal de desinfección, policías, voluntarios o alcaldes reflexionan hoy en alto sobre lo vivido.

Entre los testimonios recogidos se refleja la sacudida que la pandemia deja en la economía a la que en menos de 45 días se ha acercado de nuevo el fantasma de la crisis que asoló el país durante la década anterior. Empresarios, afectados por ERTE y desempleados comparten su angustia. Son los rostros de un mercado laboral convulso.

A Coruña

«Después de una cosa así naces otra vez a un mundo que ahora ves de otro modo. Hoy es esto y mañana Dios dirá»

José Ramón fue el primer paciente de coronavirus que recibió el alta en el Chuac de A Coruña. Un coro de aplausos al abrir la habitación en la que estuvo hasta hace un mes quebró entonces su arrojo. «Me emocioné», dice. Tuvo que reprimirse para no abrazarse a quien lo había sacado adelante. Ahora se recupera en Feáns, donde comparte en alto su reflexión: «Ves el mundo de otro modo», asegura. «Pues ves el día a día, no mañana o dentro de un año, no; ayer fue lo que fue, hoy es esto y mañana dios dirá», sostiene.

«Pocas cosas hay más terribles que el dolor de no poder despedirse»

Mónica Pérez Taboada es la supervisora de una de las primeras plantas que el Chuac dedicó al covid cuando arreció la pandemia. «Los comienzos son siempre complicados», dice. «Estamos muy acostumbradas al contacto directo con el paciente, y este virus te limita mucho», explica sobre un trabajo con sofocantes equipos en el que lo que más pesa no es el traje, sino «la carga psicológica, eso es lo que peor llevas: ver a los enfermos solos, sin su familia, sin que puedan vernos más que los ojos».

No es ninguna novata, lleva casi dos decenios repartiendo cuidados y mimos, y la suya ya era antes del advenimiento del coronavirus una planta dura de finales no siempre felices. Pero asegura que «en mis 19 años, pocas cosas han sido tan terribles como ver el dolor de la gente por no poder despedirse de los suyos». Desde hace un par de semanas ya no es así. Frente al desconsuelo de quienes no pudieron, quiere que sepan que «no nos permitimos que ningún paciente muera solo y de manera indigna, no: nosotras fuimos su familia en esos momentos».

«Hacemos dos turnos para no caer todas contagiadas»

Cristina Mesa regenta la farmacia del centro de Oza dos Ríos. El ritmo se ha relajado pero la curva de trabajo se elevó antes incluso de decretarse la alarma. «La gente venía por desinfectante a todas horas», señala Cristina, cuyo negocio tiene anexo una óptica y tienda de ortopedia. En total son seis personas trabajando. «Hemos hecho turnos de tres para no caer todas por si una se contagia», explica Cristina, quien asegura que el comportamiento de los clientes es bueno a la hora de respetar las distancias. «Aunque siempre hay alguno que se apoya en la mampara, y le digo que se puede contagiar», señala.

«No duermo de noche porque tengo mucho dinero en la calle y sé que en parte no lo voy a recuperar»

Manuel Novás y Mar Rodríguez son los dueños de una empresa mediana de A Coruña que se dedica a la venta y distribución de alimentos para la hostelería. La depreciación que sufrirá el producto que tienen almacenado y algún cliente que no podrá pagar sus compras centran su preocupación.

«No duermo de noche porque tengo mucho dinero en la calle y sé que mucho no lo voy a recuperar. El gran problema es cobrar lo que ya está entregado», explica Manuel, quien detalla que tienen las cámaras frigoríficas «a reventar». «Tenemos productos con cuatro semanas de vida que no vamos a poder vender», añade. Para mitigar daños, piden unión en torno al sector de la hostelería y ayudas como la condonación de los alquileres a los restaurantes.

«Vivimos al día con la pensión de mi marido»

Trini González tiene una pasantía en A Coruña en la que ella sola daba clases a una veintena de niños, una actividad que paralizó por el estado de alarma y por la que probablemente no vuelva a obtener ingresos hasta el inicio del próximo curso, lo que supone demasiados meses para hacer frente a gastos también en casa, donde convive con varios familiares. «Vivimos al día con la pensión de mi marido y ya está», explica Trini, quien vive con su marido, su madre, su hija y dos nietas. «Voy solucionando los problemas según van surgiendo», añade.

En su caso tuvo que solicitar el cierre temporal, pero no ha visto ninguna ayuda por el momento. «No sé cuándo me van a pagar, estoy esperando por esa cantidad, pero tampoco es muy grande», dice esta profesora, que mientras tanto tiene que hacer frente a facturas en casa y del local en el que ofrecía las clases.

«El futuro se ve gris para poder buscar empleo»

Rafael Medina es uno de los ciudadanos que una vez que finalice el estado de alarma y se comience a recuperar la normalidad tendrá que afrontar la dura tarea de buscar un trabajo, ya que en el anterior su contrato estaba a punto de expirar. «El futuro se ve gris para poder buscar empleo más adelante. Va a ser bastante dura la situación porque no sabemos qué va a pasar, cómo va a ser el desconfinamiento y cómo volverá a consumir la sociedad», dice este vecino de 29 años que, además, se encuentra en medio de una disputa laboral, lo que le hace temer posibles problemas para poder llegar a cobrar la prestación por desempleo. «La empresa nos dio de baja y dicen que lo hicieron correctamente, pero el SEPE nos asegura que estamos en un ERTE y que mientras siga el estado de alarma no nos pueden despedir», indica.

Mientras resuelve su situación y piensa en su futuro, tiene que seguir afrontando los problemas habituales del día a día. «Tuve que cancelar la mitad del alquiler y si para el mes que viene no cobro, me veo en una situación complicada», explica.

«Iba a comprarme un piso y dejé todo parado»

Luis Taboada es un coruñés de 28 años que en un primer momento pudo seguir trabajando, pero desde hace diez días está en un expediente de regulación temporal de empleo, una situación que dificulta la emancipación, un paso ya de por sí complicado para los jóvenes.

«Ahora vivo con mis padres y estaba mirando un piso para mí, preferiblemente para comprar, pero tuve que dejar todo parado porque no podría dar garantías de nóminas ni nada. Espero poder retomarlo una vez que se normalice la situación», explica.

Luis trabajaba como técnico de logística en una empresa de cuarzo que comenzó a notar los efectos de esta crisis cuando el covid-19 llegó a América. «Íbamos bien, pero nuestro gran cliente es Estados Unidos y nuestros pedidos bajaron. En cuanto vuelvan a un ritmo estándar ya podríamos reincorporarnos», dice.

«Íbamos a comprar tres furgones, los teníamos apalabrados y nos echamos atrás. No podemos hacerle frente»

CESAR QUIAN

El cubano Yoan Rodríguez Roque está estos días reformando un bajo frente a La Terraza en Sada, el municipio de donde son sus padres. Lleva en Galicia 14 años, es autónomo y se dedica a las reformas. «Colaboro con otros autónomos, aquí estamos trabajando dos, no tenemos más encargos, teníamos un edificio en A Coruña, pero no se permite trabajar en los que están habitados», apunta. El estado de alerta frustró sus planes. «Íbamos a comprar tres furgones eléctricos, ya teníamos apalabrado un descuento y nos echamos atrás. No podemos hacerle frente ahora mismo», indica. Reconoce que no ha dejado de pagar nada, pero puntualiza que a partir del mes que viene no tienen contratada ninguna obra nueva y se tendrá que replantear el negocio. «Mi perspectiva es de sobrevivir sí, pero de crecimiento ninguno, cero», indica.

A Mariña

«Yo era de las personas escépticas, que pensaba que esto solo pasaba en China»

«No me lo creía. Yo era de las personas que estaba muy escéptica con todo esto, que pensaba que esto solo pasaba en China y todo me parecía muy exagerado. No imaginé que fuera de esta magnitud», cuenta sor Teresa, directora de Betania, una de las dos residencias de ancianos de Viveiro, donde se han vivido semanas de mucha tensión, incertidumbre e incluso miedo debido al coronavirus. Cómo hacerle frente desde una residencia en la que viven alrededor de 115 usuarios con edades comprendidas entre los 60 y los 100 años a una pandemia que ha provocado la muerte a miles de ancianos en el país, ha sido el gran reto. «Lo pasamos mal los primeros días. Hasta que pusimos todo al ritmo que nos decían, había mucho nerviosismo, y desde entonces siempre vigilancia y contención, pero con serenidad», manifiesta la religiosa, que lleva seis años al frente de Betania.

«En situaciones complicadas sale lo mejor y lo peor, y la respuesta cívica en A Mariña está siendo ejemplar»

«En situaciones complicadas a veces sale lo mejor y lo peor de la gente, y en este caso sin lugar a dudas está saliendo lo mejor. La respuesta cívica en A Mariña está siendo ejemplar». Así opina Carlos Manuel Fernández Ginzo, capitán jefe de la Compañía de Burela, que pone rostro a los guardias civiles que cada día están al pie del cañón en la comarca por el covid-19. «Lo único que hacemos en esta situación excepcional es, como tantos otros, cumplir nuestro deber», sostiene.

«María lleva confinada desde el 13 de marzo y ahora nos da algo de miedo sacarla a la calle»

Ana Serantes y Jesús Villar, padres viveirenses, llevan más de 40 días «trampeando» para que su hija, de 16 meses, lleve lo mejor posible el no poder salir. «María lleva confinada desde el 13 de marzo, pero me da miedo sacarla a la calle desde hoy. Aún estamos en estado de alarma y no le puedo poner mascarilla. Podría sacarla subida en el carro o en el triciclo porque recomiendan que no toquen a nada, que no se sienten en la acera ni en los bancos..., pero luego hay que desinfectar todo», relata la educadora infantil.

«Nunca me fora chorando para a casa tantas veces coma nestes días pasados»

La enfermera Belén González Gavino formó parte del personal de refuerzo habilitado en el Hospital Público da Mariña en las semanas más complicadas hasta el momento, desde el 30 de marzo hasta este viernes. A pesar de contar con una trayectoria profesional de más de veinte años, vive esta crisis como una experiencia «impactante e dura»: «Nunca me fora chorando para a casa tantas veces coma nestes días pasados, días de moita tensión».

«Non temos medo, pero si unha carga psicolóxica moi importante polo risco de contaxio»

Además del personal de la ambulancia especial para el covid-19 habilitada en A Mariña, el personal de emergencias médicas del 061 constituye parte de la primera línea de fuego ante casos de coronavirus. Hablamos con Camilo Vázquez, técnico de emergencias sanitarias de la ambulancia medicalizada del 061 en Foz: «A carga psicolóxica é moi grande. Non temos medo, pero si respecto á enfermidade, e loxicamente aféctache porque se te contaxias e vas para a túa casa, vas coa familia e iso sempre preocupa. De feito, para a semana que vén hai unha previsión para facernos probas a todo o persoal técnico do 061. Somos a primeira liña de resposta e inevitablemente unha parte fundamental para que o covid-19 non se propague», añade.

Pontevedra

«Lo primero que hicimos fue preparar a la gente. Creo que es la base del éxito que hemos tenido»

El pontevedrés Adolfo Baloira Villar aceptó como un reto profesional el encargo de la dirección del Chop de la atención de los pacientes covid. El jefe de Neumología se muestra optimista y confiado en que se estará más preparado para afrontar la segunda oleada del virus. «Este es un virus muy peculiar en muchas cosas y de expansión rápida», subraya.

«Sales a la calle y la primera impresión que te invade es la soledad, y después una pena muy grande»

Desde que se decretó el estado de alarma, los cuerpos de seguridad han cumplido con un papel fundamental: el de velar por el cumplimiento de las medidas de confinamiento de las restricciones establecidas. Eso no quita que, tal y como lo expresa Camilo Loureiro, jefe de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Provincial de Pontevedra, los sentimientos estén a flor de piel por la situación que se está viviendo. «Sales a la calle y la primera impresión que me invade es la de soledad. Es una sensación extraña. La soledad más que nada, primeramente, y después, en cierta manera, una pena muy grande porque lo único que ves por las calles de Pontevedra es a gente corriendo de una lado para otro, con la mascarilla puesta. Van a hacer sus compras y recados urgentes para, luego, volver otra vez a su domicilio».

«Es peor que el Prestige porque no sabemos cuánto va a durar»

Alfonso Troncoso regenta el hostal familiar Príncipe en Sanxenxo, la capital turística de las Rías Baixas. Su sector afronta dividido qué proponer y qué hacer ante el verano. Mientras unos quieren abrir cuanto antes, otros se muestran cautos, hasta algo desconfiados. Troncoso es uno de estos últimos. «Si me dicen de abrir con medidas drásticas, mejor no lo hago», afirma el propietario de este hostal, que teme que pueda haber un brote de la pandemia si se produjesen las aglomeraciones típicas del verano.

Troncoso también estuvo ligado al mar, como patrón mayor que fue de Sanxenxo. Y en su caso, es inevitable hablar de la otra gran referencia que asoló al turismo. «Cuando fue el Prestige nos quedamos en la mar, sacamos el chapapote del agua y trabajamos noche y día para sacar el veneno que había en el mar. Esta es una cosa parecida, pero no igual, porque esta pandemia no sabemos cuánto va a durar».

«Habemos de sair desta... e sairemos casados, como queríamos nesta época»

Hablamos con Pedro y María y Paul y Yulia, dos parejas de Barro y Pontevedra que se casaron en el estado de alarma. No pudieron celebrarlo con la familia ni brindar a lo grande por su amor. Por supuesto, tampoco nada de viajes. La luna de miel, como dice uno de ellos, está siendo «verse las 24 horas en la cocina o el salón». Pero no importa. No hay lamentos. Sobran los motivos para tratar de ser felices.

«Esto va para largo y nos va afectar mucho»

Loli Moreira lleva trabajando en el marisqueo en la parroquia pontevedresa de Lourizán desde los 14 años y ahora, con 47, ve con desolación cómo su sector se ha visto golpeado de forma directa por esta crisis. «A mí me ha afectado en todo, vivo del marisqueo y tengo una hija que también, y me afecta porque los ingresos no son los mismos, desde el 14 de marzo o un poquito antes no se va a trabajar». Ahora mismo es pesimista: «Al marisqueo le veo un futuro muy negro», sostiene. «Hasta dentro de dos años pienso que no nos recuperaremos, nos va a costar mucho levantar la cabeza», destaca.

«Al ser sanitaria y atender a personas contagiadas salí embalada de casa. Pagué 800 euros para alquilar un piso...»

Lo primero que pensó María José Guimil, vecina de Barro y enfermera del hospital pontevedrés de Montecelo, cuando supo que atendería a pacientes con covid-19 es que tenía que aislarse de los suyos. «Al ser sanitaria y atender a personas contagiadas salí embalada de casa. Tengo a mi madre mayor, con oxígeno y bastante delicada. Este año estuvo ingresada por una gripe. Si coge esto... no sé cómo sería. Así que me fui pitando», cuenta. Y, a renglón seguido, añade la segunda parte: «Me marché ya en marzo, no se estaba hablando siquiera de darle alojamiento a los sanitarios y no vi otra alternativa que alquilar un piso. Me puse a buscar como loca en Pontevedra y no encontré nada. Tuve que irme hasta Caldas y pagar 800 euros, 380 de alquiler y lo demás de la fianza... nos dan por todos lados», indica con impotencia.

Arousa

«O peor é cando pase a fase máis aguda. Veremos se a xente segue sendo responsable»

Óscar Gerpe, coordinador del centro de salud de San Roque, en Vilagarcía, asegura que el ambulatorio está, en este momento, «relativamente tranquilo, porque, como sabes, no Salnés o virus non pegou moi forte». ¿Cuándo volverá el centro a algo semejante a la normalidad? «O peor é cando pase a fase máis aguda; veremos se a xente segue sendo responsable cando se abra a man. Non hai cálculos, pero supoño que en poucas semanas poderemos volver a ter consultas normais de enfermidades crónicas, pero que ninguén pense na masificación de antes, porque vai ser imposible mentres non haxa unha vacina», sostiene.

«La mayoría de la población sigue sin utilizar bien las mascarillas»

Hace una semana, Alberto García, farmacéutico de Meis, se mostró muy molesto por los precios desorbitados que alcanzaban las mascarillas, hasta el punto de que renunció a vender las quirúrgicas porque, dice, «era un robo. Aún opina que pese a la acción del gobierno central, el precio de la protección continúa resultando excesivo.

Las farmacias se han convertido en un servicio fundamental en esta crisis, y no solo para suministrar material de protección. Son también un lugar de asesoramiento, especialmente en boticas del rural como esta. «Mucha gente, antes de ir al médico nos consulta a nosotros», apunta García, quien no se cansa de dar consejos sobre la necesidad de extremar la higiene y el uso correcto de las mascarillas.

«Para una parte del pequeño comercio, esto va a significar la ruina definitiva»

Rocío Louzán, comerciante y presidenta de Zona Aberta de Vilagarcía, habla con cierta amargura de la zozobra que viven muchos pequeños negocios. Resalta la inquietud que genera desconocer el cuándo y el cómo podrán reabrir los negocios. «Para una parte del pequeño comercio, esto va a significar la ruina definitiva», destaca.

«As nosas vendas están un 60 % por riba das do ano pasado»

Ata hai un par de meses, Kemegal vía o 2020 con optimismo. A súa aposta por desenvolver os seus propios produtos químicos de hixiene para sectores profesionais, adaptalos ás especificidades do cliente, e dotalos dun alto valor engadido mantiña a liña da facturación da pequena firma do parque industrial do Pousadoiro lixeiramente máis alta da que debuxaba no mesmo periodo do ano anterior. Hoxe, as vendas de Kemegal desde o 1 de xaneiro «están un 60 % por riba das do 2019» a estas alturas do exercicio, explicaba esta semana o seu xerente, Miguel Ángel García.

«Nuestro mercado internacional es un colchón. El nacional ha bajado un 30 %»

Toni Alonso, adjunto a la dirección de Impex Europa, la firma de raticidas que produce el popular Ratibrom y una de las principales firmas industriales de Vilagarcía, confía en una cercana recuperación del consumo. Informa de una caída en marzo del entorno del 30 % de su producción para el mercado nacional. En esta situación, la apuesta por la internacionalización está sirviendo de amortiguador, al menos de momento. «Exportamos a Portugal, Reino Unido y Sudamérica entre un 35 y 40 % de lo que producimos. Por ahora no hemos notado cambios en la demanda de estos países. Es un colchón», apunta el directivo.

«Esperemos que Madrid gestione bien los fondos europeos, que se dé cuenta de su trascendencia para Galicia»

Con buena parte de sus mercados cerrados, depuradores y pósitos buscan un equilibrio difícil de mantener, explica Roberto Fariña, depurador y presidente de Agade. El escenario no es sencillo: el cierre de la hostelería ha dejado al marisco gallego sin uno de sus principales canales de disribución, y eso se nota. Y mucho. «La culpa de esta situación no es ni de las cofradías, ni de los comecializadores», sino de un virus que ha torpedeado la economía mundial sin contemplaciones. «Esperemos que Madrid gestione bien los fondos europeos, que se dé cuenta de su trascendencia para Galicia y que sea claro a la hora de tener aceso a ellos. Italia ya está trabajndo en ese terreno y nosotros estaremos muy pendientes de lo que haga el Gobierno en ese sentido, porque somos miles de personas las que vivimos de esto en Galicia y parece que, en ocasiones, Madrid no entiende eso, y piensa que nuestra actividad tiene aquí el mismo peso que en otros lugares», defiende.

«Isto debería axudar a reflexionar se queremos un pobo sen negocios»

A cambadesa Veva Moldes, propietaria da Librería Papelería Contos, co enreixado baixado o primeiro mes de confinamento, acaba de lanzar a páxina web do seu establecemento e iniciado o reparto a domicilio. «Agora, vendo as rúas coa maioría dos locais pechados, a xente pode imaxinar o que pode chegar a ser un pobo sen comercio. Isto debería axudarnos a reflexionar se queremos algo así. Tamén a pensar se nos compensa traer tanto de fóra, ou contribuír a que se fabrique máis en España», reflexiona.

«No se valoraba la hostelería de calle, y es la que tira del mar, del campo, del vino»

Afortunadamente, Thana Usú y su pareja tienen algo de dinero ahorrado y una familia que les puede echar una mano. Si no fuese así, estarían en una situación límite. Porque la crisis sanitaria los ha dejado compuestos y sin trabajo. Ella, pendiente de saber, aún, si se acepta el ERTE presentado por su empresa. A él, por lo menos, ya le ha llegado la confirmación de que sí, de que el expediente planteado por el restaurante en el que trabajaba ha sido aceptado: se activó el 14 de marzo. Pero no verá ni un euro «hasta el 10 o el 15 de mayo». «Así que hasta entonces tenemos que seguir subsistiendo, pero la verdad es que esta espera se hace larga», cuenta este cocinero «por vocación».

Sabe que su caso no es único. Que «por desgracia, hay mucha gente en una situación parecida o peor». Pero, ¿podría soportar nuestra economía una temporada tan larga sin bares y restaurantes?. Parece que no. Es algo que nos ha enseñado esta crisis. «Seguía sin valorarse la hostelería de calle, el bar de la esquina... Y está claro que sin esos negocios, ni funciona bien el mar, ni el campo, ni el vino...».

«É difícil pensar na miña profesión cando estamos nesta situación»

Rafa Sáez vive o confinamento en vigor desde o 14 de marzo nunha «casa de campo diante da Ponte dos Tirantes, fronte ao campo da Xunqueira» na súa Pontevedra. «Nese sentido, son un privilexiado», comenta nada máis rematar a súa rutina física diaria, tomando como referencia os exercicios que o preparador do Arousa lles encomenda aos seus futbolistas para tentar manterse o mellor posible de cara aos dous partidos que, con sorte, poderían acabar levando o equipo vilagarcián á Segunda B no medio dunha pandemia. Afectado polo ERTE do seu club, a maior preocupación do técnico é a «incerteza».

Barbanza

Daniel Formoso: «Se para todo o sector, será un desastre»

El patrón mayor de Muros y presidente de la federación provincial de cofradías, Daniel Formoso, tiene muy claras las repercusiones de una crisis demasiado larga: «Se para a pesca, o marisquero e a acuicultura, se para todo o sector, será un desastre económico». Sostiene que los profesionales del mar deben continuar con su actividad durante la pandemia, pero demanda ayudas para poder hacerlo: «Parar o mercado non é bo, porque a xente ten que comer, pero non pode ser que o que vaia ao mar teña que facelo perdendo cartos».

Los precios que se están fijando en estas semanas están abocando a los profesionales a tener que elegir entre quedarse en casa o ir a trabajar arriesgándose a no cubrir siquiera los gastos: «Hai que buscar o xeito de equilibrar a oferta e a demanda, limitando o número de barcos que faenan cada día e establecendo axudas para os días que estean parados».

Ricardo Herbón: «Agora é cando se ven as carencias que temos»

Dentro de la preocupante situación general, el parón de la economía no llegó en el peor momento para el sector mejillonero, como reconoce el presidente de Opmega, Ricardo Herbón. Pero si esto se prolonga, el descalabro en las ventas será mayúsculo, de más del 70 %, aunque a estas alturas resulte difícil hacer un cálculo: «É cedo para saber o que vai pasar, pero a repercusión vai ser moi importante. O italiano e o francés son mercados importantes para nós e a estas alturas deberíamos estar dándolle saída a importantes partidas de mexillón para fresco que non estamos tendo».

Preocupa, y mucho, qué ocurrirá a partir de mayo, cuando comienza la época fuerte para el bivalvo, si se mantiene el cierre de la hostelería: «De nada vale que teñas produto se non o podes vender». Herbón cree que esto debería servir para reflexionar: «Agora é cando se ven as carencias que temos e a dependencia doutros».

Susana Silva: «Estamos sin ayudas y el sector lo está pasando mal»

«Si el marisqueo es una actividad esencial, pero no tenemos a quién vender nuestro producto, ¿a qué vamos a trabajar?». Esta es la pregunta que se hace Susana Silva, mariscadora de Cabo de Cruz y vocal de la Asociación Mulleres do Mar de Arousa, que critica la falta de apoyo del Gobierno a una actividad considerada esencial a pesar de las críticas de los productores: «Estamos sin ayudas y el sector lo está pasando mal. Lo que tira de nuestro producto es la hostelería, el marisco no es de primera necesidad, no es lo primero en la lista de la compra de la gente cuando va al supermercado».

Tras unas semanas de parón absoluto, las cofradías han retomado cierta actividad, pero con limitaciones: «Nosotros fuimos un par de días, Rianxo otros... Estamos probando, tanteando como va la demanda para no saturar el mercado. No hay tanto marisco para regalarlo, no podemos malgastar el producto».

«Nas prazas, o peixe parece un artigo de luxo»

Con la ciudadanía confinada a causa del coronavirus, las ventas de productos frescos se resienten y eso afecta directamente al cerco, como explica el patrón mayor de Portosín, Iván Carreño: «A xente non sae da casa e non vai comprar, como moito vai ao supermercado e tira de produtos envasados, porque é máis cómodo e a maioría non teñen arcóns conxeladores para almacenar o peixe se quixeran».

La consecuencia más inmediata de esto es la caída de los precios, aunque eso no siempre repercute en el consumidor: «Nós vendemos o xurelo a 40 céntimos e a xarda a 60, pero a xente vai á praza e atopa o produto fresco a 6 ou 7 euros, o peixe parece un artigo de luxo».

«Xa se fala de posibles baixadas do prezo do leite pola entrada masiva de materia prima de fóra»

Eva Vázquez trabaja desde hace casi dos años en SAT Vila Alborés, una de las mayores granjas lácteas de Galicia, con casi 500 vacas en ordeño y una producción anual que ronda los seis millones de litros. Una explotación en la que, al igual que sucede con la mayoría de granjas productoras de leche, apenas se está notando el estado de alarma, según cuenta la joven ganadera, hija de uno de los socios fundadores de la empresa.

«Nós, dende o primeiro momento, seguimos traballando máis ou menos coma sempre porque as vacas teñen que comer e ser muxidas todos os días. Tomamos máis precaucións entre os operarios, pero a actividade non parou. Aínda que veremos o que dura isto porque de manterse moito máis tempo a corentena seguramente tamén nos afectará», apunta, al tiempo que explica las consecuencias que empieza a tener el cierre del sector servicios en su actividad. «Xa se fala de posibles baixadas do prezo do leite pola entrada masiva de leite de fóra. En países como Francia ou Alemaña xa empeza a haber moitos excedentes polo peche da hostalería e iso pode prexudicarnos moito a nós».

«Ninguén confirmaría que se vai facer algo en directo ata o 2021, ao sector vaille custar moito recuperarse»

Como unha «solución ponte», pero non como a alternativa definitiva mira Esther Carrodeguas cara as posibilidades que Internet lle ofrece ao mundo da cultura e das que moitos artistas están botando man neste confinamento. Dubida, primeiro, porque ten claro que a cultura non pode ser gratis e, segundo, porque custará moito adaptar determinados contidos: «A música e o teatro viven da presenza, do público. Os actores podemos adaptarnos a unha cámara, pero iso é cine, iso é televisión, xa existe».

Xa se están facendo adaptacións por parte de compañías con persoal propio, incluso desde teatros municipais, pero eu teño serias dúbidas sobre a viabilidade deste sistema». Regresar aos escenarios é para ela a única solución, aínda que a ve lonxe: «Agora mesmo ninguén confirmaría que se vai facer algo en directo con normalidade ata o 2021, polo que ao sector vaille custar moito recuperarse».

Carballo

«O futuro de moitos negocios depende do que fagan entre este mes e maio»

O vencemento do pago a provedores pon nunha difícil tesitura a boa parte do comercio local de Carballo, explica Ricardo Pallas, o presidente do Centro Comercial Aberto. «O futuro de moitos negocios depende do que fagan entre este mes e maio. O financiamento ten que chegar ou vai haber moito endebedamento. Necesitamos axudas directas a fondo perdido. Se non se xeran ingresos é imposible continuar», defiende.

«Cremos que poden pechar 20.000 negocios»

La peluquera vimiancesa Irina Salgado, coordinadora en A Coruña de la Plataforma de Peluqueros Unido de España, dedica muchas horas analizar su sector y a preparar un protocolo de medidas de seguridad para los negocios y los clientes. Y también va viendo cómo están las cosas (nada bien). «Cremos que poden pechar 20.000 negocios en toda España», tal y como se han puesto las cosas. «Para volver abrir haberá que gastar moitos cartos, sobre todo en medidas de seguridade», añade.

Rafael Rodríguez, que trabaja dando citas en el centro de salud de Carballo, confiesa que de vez en cuando les toca batallar con la irresponsabilidad de algunos pacientes, que o se saltan el sistema de triaje que se ha establecido en la puerta o incluso ocultan síntomas potencialmente compatibles con el coronavirus. Su posición no es nada fácil. En «contacto directo» con la gente, ahora tienen una mampara y sistemas de protección como gafas, guantes y mascarilla.

Aun así, y pese a estar sobreexpuestos, «é o noso traballo e temos que defendelo como podemos. Non se pode vir con medo», asegura Rafael, que también tiene un protocolo para su llegada a casa: se descalza, se quita la ropa en el balcón y se va directo a la ducha. Su mujer se preocupa bastante, «pero, como eu lle digo, ninguén está libre de coller esta enfermidade. Nin eu no traballo nin ela cando vai ao supermercado», apunta.

«Levo máis dun mes sen ver aos fillos»

José Lema, jefe del servicio de Urgencias del hospital de Cee, lleva más de un mes separado de su familia. Fue una decisión que tomó por cuenta propia, para protegerles. «Foron días de moito estrés e de moitas horas de traballo. Iso axudou a non ter demasiado tempo para preocuparse ou para ter medo por contaxiarnos. Ao principio, ninguén era consciente do alcance real», señala.

Deza

«He vuelto al voluntariado por esta crisis y ahora tengo claro que seguiré»

El covid-19 ha activado un ejército de voluntarios dispuestos a regalar su tiempo para ayudar a los más vulnerables. Muchos están ahí desde siempre, otros se han alistado para echar una mano en vista de la delicada situación social y algunos regresan a filas años después. Este último es el caso de María Concepción Vázquez Fernández, estradense de adopción desde que en septiembre del 2018 empezó a trabajar como educadora infantil en la escuela A Galiña Azul de A Baiuca. Subraya que «esta es una situación muy complicada y un aporte mínimo es una ayuda enorme».

«Os bares son lugares de socialización, de tocarse, e a xente vai ter moito medo ao principio»

En Lalín, Xaime Rodríguez Trigas regenta los bares Kubos y JJ, reconociendo que serán de los últimos. «Se a hostalería é o último en abrir vai ser compricado seguir e aguantar», expone, preguntándose cómo va a quedar este tipo de negocios por las limitaciones de aforo. Insiste en que los bares son lugares de socialización, de tocarse, de palabras y «a xente vai ter medo ao principio». En uno de sus locales, el JJ, sus reducidas dimensiones solo permiten tres mesas que podrían casi desaparecer, aunque la terraza exterior puede ser la tabla de salvación para mantenerlo abierto. Respecto a Kubos, apunta que quizás toque bajar de 150 a 40 plazas.

«En A Estrada hemos tenido más casos que la mayoría y hoy la curva está en cero, con 6 activos de 85»

La crisis sanitaria del covid-19 cambió la forma de trabajar en Atención Primaria. Así lo expresa el jefe de servicio del centro de salud de A Estrada, Juan Sánchez. Se buscó dar una respuesta detectando los casos sospechosos, pero sin olvidar a las demás patologías que no han desaparecido. Sánchez aboga por que Atención Primaria recupere las competencias en epidemiología y salud pública que ostentó hasta hace unos años. Indica que pese a haber tenido A Estrada más casos que la mayoría, hoy «la curva está en cero», con el 90 % de positivos recuperados -hay 6 activos de 85 infectados totales-, teniendo que lamentar tres fallecidos. Pero el facultativo advierte de que si el estudio epidemiológico mantiene la línea del primer día, que marca mínimos contagios en A Estrada, existe un riesgo para el futuro porque no se aprecia inmunidad de rebaño.

Ferrol

«Mi madre me preguntaba cada día: ¿Y te tiene que tocar a ti?»

Cuando comenzó la crisis del coronavirus, Selene Lourido Gómez formaba parte de los grupos de apoyo que se contratan en el área sanitaria. Fue de las primeras en entrar en el equipo que iba casa por casa tomando muestras a sospechosos de contagio; ahora está en la carpa del Novoa Santos realizando los PCR. Reconoce que ha pasado muchos nervios y emociones en los dos últimos meses: «Ya sabíamos que el virus iba a llegar a Ferrol, yo lo tenía asumido, pero mi madre era la que preguntaba cada poco: ‘¿Y te tiene que tocar a ti?’».Si hay algo que le parece positivo de toda esta crisis es que por fin se valora la labor de las enfermeras. «Espero que no cambie, ahora notas que la gente reconoce el valor de lo que estamos haciendo, ojalá no se olviden», cuenta una profesional de 27 años que confiesa que la toma de PCR es un poco molesta.

«Desde el primer día tenemos una ventanilla y no permitimos el acceso»

La empresa de Luis González, Error Ferrol, pertenece a los sectores que cuentan con el permiso del Gobierno para funcionar pese al decreto de alarma, ya que se dedica a la reparación de ordenadores y teléfonos, entre otros. «Nosotros nos tuvimos que adaptar, y no permitimos el acceso al local desde el primer día, por lo que colocamos una ventanilla en el exterior», explica el dueño de este negocio, que afirma que ahora están empezando a notar cierto repunte en la actividad, «aunque la línea de comercio minorista se vio muy afectada». Pese a las limitaciones impuestas por esta pandemia -solo trabajan en horario de mañana, se mantienen a tres metros de distancia y se limpian los equipos cuando entran en el negocio- admite sentirse con suerte por poder mantener el establecimiento activo.

«El varapalo que va a sufrir el empleo va a ser muy grande y las medidas que se van a adoptar tienen que ser muy exigentes», afirma Luis, que como presidente de los jóvenes empresarios reclama la reducción de las cuotas de los autónomos.

Lugo

«No va a ser abrir la puerta y trabajar como antes. Lo tenemos claro. Vamos a tener que adaptarnos y cambiar»

Hector López y su hermano Paco están al frente del restaurante España, en pleno centro de la ciudad, y tienen 17 empleados a su cargo. Aunque explica que la salud es lo importante, añade que están «a las expectativas de lo que nos dejen hacer». No saben cuándo van a abrir ni cómo. «Esto es lo más importante. Nosotros, si podemos trabajar, no tenemos miedo porque creemos que lo importante es que nos dejen abrir», asegura Héctor, que también explica que todo dependerá de la cantidad de clientes que decidan acudir a los bares y de la confianza que estos generen. Además, creen más importante que reabrir el restaurante es hacerlo en condiciones. «Si no, preferimos estar cerrados un mes más», sentencia el hostelero.

Con el restaurante cerrado y con el ERTE, tienen unos gastos fijos todos los meses, y son elevados. «La hostelería va a tener que reinventarse», añade este hostelero, que tiene claro que, al menos, el restaurante permanecerá cerrado dos meses más.

«Estudiamos retrasar las rebajas a finales de agosto o principios de septiembre»

El presidente de la Federación Gallega de Comercio, José María Seijas, asegura que se baraja un aplazamiento de las rebajas de verano al mes de agosto o incluso septiembre. A los comercios les inquieta la reapertura, porque, según Seijas, hoy no existe un protocolo de prevención y seguridad para ese escenario, algo que considera necesario.

«Como vai reaccionar a xente cando saiamos da crise sanitaria? Vai haber consumo ou o gasto se contraerá?

Encarna Lago, gerente de la Rede Museística Provincial de Lugo habla sobre el nuevo escenario que se abre tras el paso del covid-19. «Vai a haber novos hábitos de consumo, novos escenarios, e temos que estar preparados», defiende. «Hai que actualizarse e formarse para apostar, por exemplo, por un turismo cultural de calidade e sostible, e temos unha Facultade de Humanidades que debería ser referente para ter profesionais que respondan aos novos paradigmas que virán», explica Lago, quien lidera un grupo de trabajadores de la red provincial que desde el primer día del confinamiento están llenando de contenidos artísticos y de experiencias vitales tanto la web como las redes sociales.

Lemos

«Nunha situación como esta todos temos que facer o que estea na nosa man»

El hostelero Roberto Iglesias ten pensado reabrir Os Pendellos, o seu restaurante en Chantada, cos mesmos traballadores e a mesa oferta que antes de que chegase o coronavirus. «Creo que nunha situación así todos temos que facer o que estea na nosa man -explica-, e e teño un compromiso coa xente que traballa comigo, entre outras cousas porque unha boa parte do éxito deste negocio e seu. «Isto está facendo aflorar un problema moi grave que vén de antes, o da falta de liquidez de moitas empresas de hostelería», dice. Otra cosa será la situación que venga después, pero a él le parece que «un negocio que estea minimamente asentado ten que poder aguantar dous meses».

«Estamos estudando paquetes turístico pensados para grupos pequenos»

Francisco Almuiña, presidente de la asociación Ribeira Sacra Rural -que agrupa a las casas de turismo rural y otras empresas del sector-, considera que la actual situación, «unha vez asumida, pode supor unha ocasión para pensar no que estabamos facendo ata agora e que oportunidades se lle poden ofrecer á Ribeira Sacra a partir de agora». Por ahora -añade-, «o confinamento está servindo para que as empresas do sector esteamos máis interconectadas que antes e para familiarizarnos máis coas ferramentas informáticas e outros recursos que xa estaban aí pero que ata agora non utilizamos moito».

Ourense

La crónica del último mes de Marta Fernández, enfermera del CHUO, es un atrápame si puedes ante el avance del coronavirus tras presentarse en Italia. El día 10 de marzo, cuando la enfermedad mantenía en jaque al norte del país, ella cogió el último vuelo del aeropuerto de Roma antes de que la capital quedase aislada. En tierra se quedaron su hermana Paula y su madre, que tuvieron que esperar otro día más en tierras transalpinas. «Nos decían desde el Gobierno que el problema estaba en el nordeste, a cinco horas, y que en Roma seguían haciendo una vida normal. Pero en apenas una tarde cambió absolutamente todo», cuenta.

Sobre sus últimas semanas, cuando atendió a pacientes críticos en el hospital ourensano recuerda que «cuando se elevó el ratio de enfermeros por paciente todo mejoró en el hospital».

«El casero no para de llamarme y no me ha condonado ni un euro. Le pagué marzo entero»

La ourensana Angélica Rodríguez abrió su propio negocio hace ya más de 25 años. Su tienda de ropa, Angélica Moda, situada en la plaza de Paz Nóvoa, lleva cerrada desde el 13 de marzo, día en el que se anunció el estado de alarma para todo el país. Justo antes de que la sorprendiese la crisis, Angélica acababa de adquirir toda la colección de vestidos y conjuntos para los eventos de cara a la temporada de verano. «Acabo de pagar toda la ropa de fiesta por adelantado», enfatiza.

«La sensación de dar a luz con la mascarilla es muy incómoda. Parece que te ahogas»

Isidora García García no era primeriza. Sin embargo, el estado de alarma y todo lo que conlleva de estrés e incertidumbre para una mujer embarazada hace que la experiencia de su tercer parto no tuviera nada que ver con las anteriores. «Las últimas semanas estaba muy nerviosa y con mucho miedo. Me tuvieron que inducir el parto por no poder hacer monitores cada dos días en el hospital y la verdad es que pasamos unos momentos complicados», señala.

En la madrugada de este viernes nació Eduardo, su tercer hijo en el área de materno-infantil del CHUO, que se mantiene como un oasis de felicidad pese al Covid-19. El bebe llegó tras un parto sin mayores complicaciones aunque con todas las precauciones a las que obliga la pandemia provocada por el coronavirus. «El parto fue muy bien, pero la sensación de dar a luz con la mascarilla es muy incómoda. Parece que te ahogas», recuerda.

«Desde el 14 de marzo no he descansado nada; ya no sé ni en qué día de la semana vivo»

«Al pie del cañón, un día sí, y otro también». Así es ahora la vida de Manuel Fernández, técnico de Protección Civil y responsable de esta agrupación en la ciudad de Ourense que pasó de organizar carreras a repartir comidas, medicinas y pantallas. ¿Y cómo está la moral tras seis semanas? «Hay que mirar en positivo», advierte, y matiza: «Nunca pensamos que algo así pudiera llegar a suceder, pero hay que afrontarlo. Yo desde el 14 de abril no he descansado nada, ya no sé ni en qué día de la semana vivo, pero tanto yo como el resto de compañeros lo llevamos bien porque tenemos la satisfacción de que estamos ayudando a la gente; nos los agradecen y eso reconforta mucho», sostiene.

Santiago

«Traballamos con máis presión, por nós e para protexer a outras persoas»

«Na nosa profesión sabemos que estamos expostos ás doenzas infectocontaxiosas, que sempre temos o risco de contaxios, aínda que isto é outro nivel; esta pandemia está causada por un virus moi contaxioso», afirma Susana Gamallo, enfermera de las urgencias del 061. Por eso, ahora extreman aún más las precauciones: «Traballamos con máis presión e con máis coidado; por nós, e para protexer as nosas familias e a outras persoas coas que contactamos. E ao utilizar equipos de protección individual todo é máis lento e complicado», agrega.

«Moitas consultas por teléfono son longas»

Olivia Varela, enfermera del centro de salud de Vite, afirma que «non temos máis carga de traballo por esta situación, aínda que ao non vir as persoas ao centro de saúde moitas consultas por teléfono son longas, porque se queren comunicar e fan moitas preguntas polo que está a acontecer, por iso hai consultas telefónicas que duran tanto ou máis que as presenciais». La sanidad libra su más dura batalla.

«Pido ayuda porque estoy en una situación extrema»

El covid-19 y la insensibilidad de la Administración han hecho que se tambaleara la «vida de familia normal» de María Patricia Lodeiro, y ella, trabajadora de una empresa de limpieza que superó la enfermedad tras veinte días aislada en casa, y su pareja, camarero, ambos afectados por los respectivos ERTE de sus empresas, luchan por que no se venga abajo. Las seis semanas de confinamiento llevan a situación límite a las familias y a la economía de Compostela.

«Quedei moi orgullosa dos meus compañeiros»

Diana Parente acaba de ser madre y se reincorporó al trabajo tras su baja de maternidad dos días antes de que se decretase el estado de alarma. Podría haberse quedado en casa por ser grupo de riesgo, «pero como vin que todos os compañeiros, cada un coas súas circunstancias na súa casa, con persoas que están en oncoloxía ou infartados, e todo o mundo estaba indo traballar, pois eu tamén». Un compromiso con el servicio que incluso provocó temor entre los suyos. «Quedei moi orgullosa dos meus compañeiros e de que todos permanezamos nos nosos postos», explica. Es el compromiso del servicio público en la lucha contra un enemigo invisible.

Vigo

«Calculo que la cuarta parte de las consultas que tengo por pacientes por teléfono son por ansiedad»

Unas horas después de pasar consulta en el centro de salud de Beiramar, la médica Susana Aldecoa sostiene que su trabajo y su día a día han cambiado radicalmente. «Esto no es atención primaria en absoluto», defiende. «El centro de salud es fantasmal. Entre nosotros, de broma, hoy decíamos que no somos médicos sino teleoperadores de la salud, porque estamos todo el día hablando por teléfono», añade.

«La protección es una barrera para el contacto»

Supervisora de hospitalización médica del Álvaro Cunqueiro señala que en el hospital vigués ha empezado ya la desescalada. «Inicialmente estábamos centrados en planificar la recepción de los pacientes de covid-19 y en vaciar los servicios escalonadamente para convertir las unidades de hospitalización en solo covid. Ahora ya estamos en la fase inversa: viendo la posibilidad de ingresar otras patologías en estas unidades. Teníamos tres velas para coronavirus y las hemos dejado en dos; y dos para sospechas, que llamamos precovid y se ha quedado en una», aclara.

«A raíz del confinamiento me volví a animar a tocar el clarinete y ahora me he enviciado con los aplausos»

Los ancianos permanecen recluidos en residencias, al abrigo de sus familias o solos, pero socorridos en mayor o menor medida por cientos de iniciativas solidarias o servicios municipales y autonómicos. Paulina Suárez, Josefa Radío y Manuel Cabano son parte de la excepción. Encarnan a una generación de superabuelos. Los tres superan los 90 años y están pasando solos el confinamiento. Llevan mes y medio encerrados pero con una actitud envidiable, tremendamente positiva.

«Solo quiero trabajar para sacar adelante a mi hijo, tener un hogar y estar tranquila»

«Agradecida, totalmente». Así se se siente la mujer víctima de violencia de género que fue acogida junto con su bebé por una vecina de Vigo para no tener que estar bajo el mismo techo con su agresor. Olivia López, una empleada de hogar madre de tres hijos, le abrió las puertas de su domicilio sin conocerla después de tener conocimiento de su caso a través de la Federación de Vecinos Eduardo Chao.