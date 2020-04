Jaime López: «Las ayudas pueden ser tramposas porque obligan a endeudarse a los empresarios»

Los emprendedores y propietarios de negocios demandan más agilidad para habilitar medidas que les ayuden

Negocios cerrados porque su actividad no se considera indispensable. Empresas que continúan con su labor, pese a verla mermada casi a la mitad. Autónomos que reciben ayudas a cuentagotas. Peluqueras, panaderos, fontaneros, transportistas... La situación de cada una de las 135.900 personas que conforman la población activa de Lugo es particular. Las ayudas que sirven para unos no valen para otros. Sin embargo, comparten la misma incertidumbre. Todos vaticinan el inicio de una época sombría.

«Va a haber muchos despidos y los cierres van a ser masivos», prevé Miriam Souto, que posee una peluquería en el barrio de A Milagrosa desde hace 16 años, ahora cerrada. Está en contacto con unos 70 negocios como el suyo y las perspectivas son demoledoras.

