Ravella creará bonos para incentivar el consumo en negocios de Vilagarcía

Aún no ha terminado la primera fase de la lucha contra el coronavirus, pero ya va siendo hora en pensar en la «recuperación e a reconstrución económica de Vilagarcía». Así lo aseguró el alcalde de la ciudad, Alberto Varela (PSOE) este viernes, tras una reunión con los portavoces de los grupos municipales. Es hora de empezar a planificar el día después de la crisis sanitaria, y para ello Ravella trabaja ya con algunas ideas que fueron esbozadas en rueda de prensa. En primer lugar, ha pensado el gobierno local en abrir una línea de ayudas directas para los sectores que más están sufriendo esta crisis: comercio, hostelería, pequeñas empresas. Las cuantías que estos podrán percibir aún está por fijar. Dependerán de las posibilidades de un Concello que ha visto disparados sus gastos, a la vez que sus ingresos caen en picado al suspender el cobro de algunas tasas e impuestos. De esas mismas circunstancias dependerá el alcance de otra de las medidas anunciadas ayer por Varela: la creación de un sistema de «bonos subvencionados polo Concello para facer compras e consumir nos establecementos da localidade». Una iniciativa con la que se pretende «inxectar cartos na economía, promovendo comprar no noso, no de casa, neses negocios que nos necesitan máis que nunca».

Y es que, cuando puedan volver a la actividad, tanto el comercio como la hostelería lo van a pasar mal. Decir otra cosa sería negar la evidencia. Este año será duro, especialmente porque el turismo, una fuente de ingresos vital, no traerá las alegrías que prometía la proximidad del año Xacobeo. Todo lo contrario. Parece que se avecinan tiempos de subsistencia con el turismo «de proximidade», al que habrá que acceder «ofertando un destino de tranquilidade, de espazos abertos». Para ello habrá que diseñar nuevas estrategias, un camino en el que el gobierno local quiere contar con la colaboración y las aportaciones de los grupos de la oposición.

Pero mientras se intenta sentar las bases de una estrategia integrada de reactivación económica, no se pueden desatender las urgencias que imprime la agenda de la crisis sanitaria. En ese sentido, Alberto Varela quiso aclarar la estrategia del Concello en un tema que suele suscitar debate: el reparto de mascarillas entre la población. Lo hará Ravella, explicó el alcalde, «atendendo ás recomendacións das autoridades sanitarias». Se comprarán 12.000 unidades de una mascarilla FFP2, que son reutilizables, y que se harán llegar a la población de más de 65 años con patologías previas, que hayan pasado el covid-19 o que hayan estado en contacto con alguien enfermo. Ravella espera que la Xunta «dea un paso adiante» y asuma la responsabilidad de abastecer de mascarillas a los ciudadanos, como han hecho otros gobiernos autonómicos. También se seguirán a pies juntillas las recomendaciones sanitarias ante la inminente salida de niños y niñas a la calle.

El PP: «Apenas se ha avanzado»

Tras conocer los pasos dados por el gobierno local en la última semana, el PP local considera que apenas se ha avanzado, especialmente en lo que a adquisición de material de prevención se requiere. «Hay que pisar el acelerador y tomar medidas urgentes porque todavía queda mucho trabajo pendiente», reflexionan desde el grupo popular.

En cifras