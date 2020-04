Así quedan definitivamente las salidas que los niños podrán realizar desde el domingo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia O.Sánchez

25/04/2020 12:27 h

El Gobierno ha dado el primer paso de la desescalada con la publicación en el BOE de la orden del ministerio de Sanidad que regula las salidas que los niños de hasta 14 años podrán realizar desde el domingo fuera de su domicilio. Tras una semana de incógnitas, desmentidos, correcciones y confusiones, así quedan definitivamente los primeros permisos del desconfinamiento para salir de forma controlada. La medida, que afecta a más de seis millones de niños en España, estará vigente en caso de sucesivas prórrogas del estado de alarma.

Lugares permitidos

Tras la rectificación casi instantánea que el Ejecutivo realizó a principios de semana en respuesta a las quejas de la ciudadanía para que dejasen a los niños salir a pasear y no solo acompañar a los adultos al supermercado, a la farmacia o al banco -considerados focos de contagio-, la orden de Sanidad confirma el cambio de criterio. Los menores de catorce años, que no presenten síntomas ni estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por covid-19, podrán circular por cualquier vía o espacio de uso público, incluidos los espacios naturales y zonas verdes autorizadas. Como ya se había avanzado, no estará permitido el acceso a espacios recreativos infantiles al aire libre ni a instalaciones deportivas.

Entre las 09.00 y las 21.00 horas

La orden de Sanidad remarca que el horario establecido para las salidas de los niños, que abarca desde las 09.00 a las 21.00 horas, es «suficientemente amplio y compatible con las horas solares». Con él se busca principalmente «evitar aglomeraciones».

Una hora y un kilómetro, y a una distancia de, al menos, dos metros

Las indicaciones de Sanidad sobre los paseos de los niños se centran en su duración, perímetro y acompañamiento por parte del adulto. Los menores de catorce años podrán acometer un paseo diario, de una hora de duración y a una distancia no superior a un kilómetro con respecto al domicilio del menor.

Se toman medidas para controlar un flujo de viandantes que permita mantener la distancia social. Así, entre los requisitos especificados, y más allá de aclararse que se debe cumplir con las medidas de prevención e higiene frente al coronavirus, se destaca, que durante el paseo diario deberá mantenerse una distancia interpersonal con terceros de, al menos, dos metros.

Un adulto responsable y hasta tres niños

El paseo diario deberá realizarse como máximo en grupos formados por un adulto responsable y hasta tres niños o niñas. La orden precisa que por adulto responsable se entiende «aquella persona mayor de edad que conviva en el mismo domicilio con el niño o niña actualmente, o se trate de un empleado de hogar a cargo del menor». Cuando el adulto que acompañe al menor no sea ninguno de los progenitores, tutores, acogedores o guardadores legales o de hecho tendrá que tener una autorización expresa de aquellos.

Lo que no aclara el BOE

El texto legal no despeja algunas lagunas que aún no tienen respuesta. Se desconoce, por ejemplo, si las autoridades contemplan algún tipo de protocolo para escalar las salidas a la calle y evitar horas punta, algo que se deja al criterio de los padres. El texto subraya que es «responsabilidad del adulto acompañante» garantizar que durante el paseo se cumplen los requisitos para evitar posibles contagios.

A pesar de que esta semana el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, defendió que los niños podrán correr, saltar y llevar sus propios juguetes -que, en cualquier caso, no podrían ser intercambiados o compartidos con otros niños-, entre las pautas de Sanidad no se incluye ningún apartado relativo a ello.

El texto tampoco alude a las zonas comunitarias, un aspecto que provocó críticas contra Pablo Iglesias al dejar su uso en manos de las organizaciones de vecinos, que deberán ser quienes establezan las pautas para que los niños las utilicen.

Centros de menores tutelados piden poder salir con más de tres niños

La orden de Sanidad publicada este sábado en el BOE establece que las comunidades autónomas podrán regular las salidas en estos centros de menores tutelados siempre cumpliendo con las condiciones que establece la orden, que restringe a tres los menores que pueden salir juntos. Un límite que desde estos centros se pide aumentar. Se reclama a Sanidad contemplar una «excepción» y se propone que dos educadores puedan salir a pasear con seis niños juntos, siempre manteniendo las medidas de distanciamiento social y de higiene.

El coordinador del Centro San Aníbal de Burela, Jesús Iglesias, quien también es vicepresidente de la Asociación Galega de Centros de Menores, lo aclara subyarando las dinámicas de estos hogares. «Si tienes 10 niños de menos de 14 años y pueden salir tres, tienes que tener a una persona adulta que vaya saliendo tres o cuatro veces al día. No se puede estar cuatro horas en la calle. Distorsiona la dinámica de cualquier familia. La norma no puede ser más perjudicial que beneficiosa», defiende.