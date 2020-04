Los Morancos ponen música al confinamiento versionando el «Ya No Puedo Más» de Camilo Sesto

0

La Voz de Galicia I. G.

Redacción | La Voz 25/04/2020 19:55 h

El canal oficial de YouTube de Los Morancos hecha humo este fin de semana. Acaban de lanzar su último videoclip. La música corre a cargo del recientemente fallecido Camilo Sesto. Y la letra, eso sí, ha sido adaptada para la ocasión, aunque se mantiene el título original del tema: el clásico Ya No Puedo Más. Lo cierto es que no puede ser más acertado, dado el confinamiento en los hogares españoles provocado por el estado de alarma que en las últimas semanas intenta contener el avance del coronavirus.

La creación acumula en horas decenas de miles de reproducciones y en ella, Jorge Cadaval -el alto de los dos hermanos del dúo cómico-, es el principal protagonista. Las secuencias parecen grabadas todas en la misma casa -probablemente la del artista-. Y entre los más mencionados en la canción destaca Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, encargado en las últimas semanas de ser el principal portavoz de los expertos del Gobierno que gestionan el coronavirus. El estribillo es pegadizo a la par que adecuado al contexto actual: «Viviendo así se come un montón / me está saliendo barriga / ¡Lo noté! / porque me probé un traje el otro día / ¡Y no me cabía!». Como consejo, si «arrastras las aes al final de cada estrofa ya tienes el ritmo cogido al tema ;) Con este vídeo, esperan tener el éxito que consiguieron con otros temas anteriores, como fue el caso de Despacito, inspirado en el tema de Luis Fonsi y Daddy Yankee, pero que hacía alusión al caso Nóos e Iñaki Urdangarín.

El letrista Lolo Seda, además de los propios cómicos de Triana ha sido el artífice de esta nueva y risible versión, que atribuyen a «Camilo el del sexto». Conocido en el ámbito de la chirigota andaluza ya había colaborado con ellos en éxitos previos como La Pelotera (remake de La Gozadera de Gente de Zona) o Nuevas Elecciones (basada en Duele El Corazón, de Enrique Iglesias). Esta ya tradición de reconvertir canciones se remonta a hace cinco años, cuando lanzaron su primera creación de estas características, Pluma Pluma Gay, que recuerda a Dragostea Din Tei, de los moldavos O-zone.

