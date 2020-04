Jon Kortajarena incendia las redes por quejarse de que Glovo no le entrega una tortilla durante el confinamiento

0

La Voz de Galicia I. García

Redacción | La Voz 25/04/2020 17:41 h

Es uno de los guapos españoles más internacionales. Tanto en las pasarelas, como por sus cada vez más frecuentes apariciones en cine y televisión. Pero esta vez, la popularidad que atesora Jon Kortajarena (Bilbao, 1985), que suma 2,6 millones de seguidores en Instagram, solo le ha valido un aluvión de críticas por un pedido de comida a domicilio durante el confinamiento. Todo se remonta a la noche del viernes, cuando decide utilizar una aplicación móvil, Glovo, especializada en este tipo de envíos. «Pedí comida a domicilio porque después de tres meses fuera de casa no tenía nada. Me dijeron que la tortilla tardaría 20 minutos y como habían pasado ya dos horas, reclamé», se justificaba este sábado en las stories de su perfil de Instagram.

Buenos días!! He visto que mi comentario de anoche ha enfadado a algunos. En mi Instagram stories podéis ver mi versión de lo que pasó. Los que utilizan las redes con agresividad y para insultar desproporcionadamente al que pillan por banda, pueden seguir haciéndolo. 😘 — J O N K O R T A J A R E N A (@jonkortajarena) April 25, 2020

Anoche, había compartido con sus seguidores su indignación por lo que consideraba un mal servicio. «Si después de dos horas, no podéis decirme cuanto vais a tardar, por favor, cancelarme el pedido, nunca más pediré una tortilla con vosotros», indicaba. También aportaba en la reclamación, de la que mostró sin tapujos capturas en la red social, la siguiente broma: «Manda huevos. Y nunca mejor dicho».

«Sonó un poco caprichoso, alguna gente se ha enfadado, me ha echado en cara que estamos en un momento de pandemia y que no es un momento para ponerse así y quería explicar mis circunstancias porque sé que mucha gente se ha sentido ofendida y quiero aclarar que no fue mi intención atacar a los empleados de esa empresa si no a la empresa en sí y desde luego pido disculpas a quien se haya podido sentir ofendido». Se explayaba en estos términos en el vídeo que ha subido a la red como justificación de lo sucedido. Sin embargo, antes, ya se había desatado una ola de indignación que han convertido a Jon Kortajarena en la tendencia número 1 en Twitter en nuestro país. Como es habitual, los tuiteros, han tirado de ingenio y humor es sus publicaciones, aunque algunos han atacado duramente a Kortajarena por lo ocurrido.

Me meo la wikipedia sobre Jon Kortajarena pic.twitter.com/GrWNrnxfdx — 𝕵𝖔𝖗𝖌𝖊 (@georfex) April 25, 2020

Jon Kortajarena diez años después esperando la tortilla. pic.twitter.com/krQ7EGmS4X — HUMOR CANALLA (@jcarlos2001) April 25, 2020

Jon Kortajarena, modelo mejor pagado de España con un caché de 300.000€, no es capaz de ir a comprar huevos y patatas y hacerse una tortilla. Se indigna por no recibirla rápido en plena pandemia. Los riders en Glovo ganan 1,2€ por reparto. La pandemia desnuda las almas. pic.twitter.com/JCptOMN3FP — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) April 25, 2020

Jon Kortajarena será todo lo guapo que quiera pero hay algo que nunca podrá comprar. Una tortilla. pic.twitter.com/zf8AmiHx3k — Paula (@pppua) April 25, 2020

el problema es vuestro de idolatrar a este tipo de señoritos e invisibilizar a los trabajadores explotados https://t.co/5Nxy3fsiwd — Irene (@irenesouto21) April 25, 2020

jon kortajarena en el burguer king cuando tardan más de 6 minutos en atenderle pic.twitter.com/8AUpTM5skB — wail (@NoEncuentroNah) April 25, 2020

jon kortajarena: donde está mi tortilla



la tortilla: pic.twitter.com/LSvXj5dDJ9 — samu (@SamuRodriguez5) April 25, 2020

Jon Kortajarena de mi pa ti por ser tú: pic.twitter.com/ArNfpSLq82 — mei. (@_meigmmei) April 24, 2020

