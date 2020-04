La hostelería agoniza y mira hacia un horizonte cada vez más borroso

Los hosteleros de toda la provincia se preparan para vivir la situación anómala que se producirá en el sector con la reapertura de los locales. La mayor parte de los profesionales coinciden al decir que las ayudas que prometen las distintas administraciones no llegan ni para empezar. Otros, aseguran que no pueden solicitarlas por la larga lista de requisitos y papeleo que tienen tras de sí.

«Preferimos esperar más tiempo y reabrir en condiciones», «la situación es distinta para cada hostelero, aunque todos nos enfrentamos a un escenario nuevo» y «lo peor es el desconocimiento, no saber qué medidas tendremos que asumir» son frases en común de muchos de los trabajadores del sector. Todos tienen algo en común: se enfrentan a un panorama muy borroso.

Ibán Figueroa: «Los créditos ICO no se conceden a las empresas que realmente lo necesitan»

«Aunque hemos tenido que recurrir a un ERTE, desde febrero no cobró nadie, y tampoco tiene previsto hacerlo el 10 o 15 de mayo al menos», explica Ibán Figueroa Martínez, al frente de 101 vinos, en plena Praza do Campo. Tiene cinco empleados y también cuenta que su arrendatario le permite pagar el alquiler más tardíamente. Este hostelero explica que han perdido ya fechas importantes como Semana Santa y que, al no celebrarse el Arde Lucus en las fechas previstas, tal y como confirmó el Concello ayer, habrá mucha pérdidas. «Será muy difícil que nos recuperemos de esta», añade.

La duda sobre las ayudas «Los créditos y ayudas son todo una auténtica mentira. Son exclusivamente para gente que no los necesita. Si tu empresa no dio muchos beneficios el año pasado porque fue un año flojo, por ejemplo, yo sé que ya no me concederían un crédito ICO. Solo me lo dan si fue rentable, pero entonces, ¿para qué lo quiero?», explica Ibán, que asegura que las ayudas no llegan a las empresas pequeñas, que son las que «realmente lo necesitan».

Pero la solidaridad y empatía también se avistan en tiempos de coronavirus. «Hasta el momento y desde que empezó la crisis, tan solo una empresa me ha pedido que le pague facturas, de las 70 u 80 que me suministran material», cuenta Ibán, que se muestra muy agradecido por este gesto tan solidario. «Estas empresas también pasan por una situación mala, por eso es de valorar», añade.

Facturas que siguen llegando

Ibán cuenta que las facturas de luz y agua siguen llegando y que suponen «un gasto importante cuando no estás ingresando nada». Además, a esto se suma el teléfono, Internet, la Seguridad Social...

Este hostelero lleva 20 años en el gremio, pero tiene tres hermanos que también se dedican a la hostelería. «Nosotros vamos a volver a abrir, vamos a sobrevivir seguro a toda esta situación. Pero lo que no sabemos es de qué manera lo haremos», sentencia Ibán.

Héctor López: «Preferimos estar cerrados un mes y que cuando abramos, sea en condiciones»

Hector López y su hermano Paco están al frente del restaurante España, en pleno centro de la ciudad, y tienen 17 empleados a su cargo. Aunque explica que la salud es lo importante, añade que están «a las expectativas de lo que nos dejen hacer». No saben cuándo van a abrir ni cómo. «Esto es lo más importante. Nosotros, si podemos trabajar, no tenemos miedo porque creemos que lo importante es que nos dejen abrir», asegura Héctor, que también explica que todo dependerá de la cantidad de clientes que decidan acudir a los bares y de la confianza que estos generen. Además, creen más importante que reabrir el restaurante es hacerlo en condiciones. «Si no, preferimos estar cerrados un mes más», sentencia el hostelero.

Con el restaurante cerrado y con el ERTE, tienen unos gastos fijos todos los meses, y son elevados. «La hostelería va a tener que reinventarse», añade este hostelero, que tiene claro que, al menos, el restaurante permanecerá cerrado dos meses más.

«Tenemos muchas ganas de poder trabajar», cuenta Héctor, que considera que la hostelería tras esta pandemia tendrá que reinventarse porque el sector cambiará radicalmente por el coronavirus. «No va a ser abrir la puerta y trabajar como antes, lo tenemos claro. Vamos a tener que adaptarnos y cambiar», añade.

Óscar Rubín: «Estos días, estamos sirviendo a domicilio, pero apenas recibimos pedidos»

Óscar Rubín, empleado del restaurante Antas de Lugo, explica que en estos momentos sirven comida a domicilio, pero que apenas tienen pedidos. Reparten a través de autónomos que son los que realizan el servicio. «Lo peor es la incertidumbre pensando en lo que va a venir. Además, por el momento poca gente ha cobrado el ERTE, y sin dinero, la gente no pide comida», añade Óscar. «Si tienes seis empleados y el aforo va a bajar a la mitad, no vas a poder mantenerlos a todos con la mitad de clientes, y digo la mitad, pero serán menos», explica este hostelero.

«Tenemos miedo porque cada día escuchamos una cosa nueva. Por el momento no sabemos nada», añade Óscar, que cree que lo peor de la reapertura serán las restricciones que la acompañen.

Isabel Abelairas: «Tes que barallar se che dan as contas se tes en conta os gastos e os ingresos»

En el restaurante Casa Pedro sirven menú del día y tienen un aforo de 55 personas. Isabel Abelairas está a frente y tiene dos empleados. Aunque cree que volverán a abrir la persiana, explica que todo depende de las medidas que impongan y de lo restrictivas que estas sean. «Temos un local pequeno, e todo dependerá do que nos deixen facer e das medidas que teñamos que tomar», añade esta hostelera, que también ha tenido que solicitar un ERTE.

«Non sabemos o que vai suceder. Se ti, por riba de que tes que reducir o aforo non vas ter máis xente da que podías ter, tes que barallar se che compensa a xente que vas a ter e os ingresos que vas obter cos gastos que xa tes», explica. Y es que quizá a muchos no les compense.

Suso Carreira: «O problema está no que pasará cando se reabra, porque non sabemos nada»

Suso Carreira, al frente del Mesón do Forno, en A Milagrosa, explica que él es uno de los afortunados en el sector que no tiene que pagar el alquiler porque es propietario. «O problema está no temor que virá despois, porque non sabemos nada. Nin que medidas teremos que asumir, nin canta xente vai vir nin se imos recibir algunha axuda», cuenta.